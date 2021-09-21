https://tr.sputniknews.com/20210921/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-teroru-kaynaginda-kurutmaya-devam-edecegiz-1049118253.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin selameti, birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

fahrettin altun

fetö

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Altun, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nin (ICSID), FETÖ'nün 126 milyon euro tazminat talebini reddetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Kararın, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Altun açıklamasında, davanın avukatlarından Mustafa İnal Doğan'ın söz konusu kararı kamuoyuna duyurduğu sosyal medya paylaşımına da yer verdi.

türkiye

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fahrettin altun, fetö