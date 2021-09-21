https://tr.sputniknews.com/20210921/deva-partisi-ilce-binasina-silahli-saldiri-1049115343.html

DEVA Partisi binasına saldırıyla ilgili valilikten açıklama

DEVA Partisi binasına saldırıyla ilgili valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nın gece otomobille gelen şüpheliler tarafından kurşunlanmasına ilişkin açıklama yaptı. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T18:59+0300

2021-09-21T18:59+0300

2021-09-21T19:08+0300

türkiye

istanbul

silahlı saldırı

deva partisi

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Arnavutköy ilçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi’nde bulunan 2 katlı binaya 21 Eylül 2021 Salı günü (bugün) saat 02.40 sıralarında bir şahsın silahla ateş ettiği ihbarı alınmıştır” denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İvedilikle olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan araştırmalarda; binanın giriş katındaki işyerine 6 adet mermi, üst katta bulunan Deva Partisi İlçe Teşkilatı Binasının penceresine 2 adet merminin isabet ettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 8 adet boş kovan elde edilmiş, olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir."

türkiye

istanbul

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istanbul, silahlı saldırı, deva partisi