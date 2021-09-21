https://tr.sputniknews.com/20210921/dunya-bankasi-baskani-2023e-kadar-tum-dunyanin-yuzde-70inin-asilandigini-gormek-istiyoruz-1049089002.html

Dünya Bankası Başkanı: 2023'e kadar tüm dünyanın yüzde 70'inin aşılandığını görmek istiyoruz

Dünya Bankası Başkanı: 2023'e kadar tüm dünyanın yüzde 70'inin aşılandığını görmek istiyoruz

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, gereken aşı dozlarının gelişmemiş ülkelere dağıtımının hızlandırılmasıyla, dünya nüfusunun yüzde 70'inin 2022'nin sonuna... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T01:49+0300

2021-09-21T01:49+0300

2021-09-21T01:52+0300

koronavirüs

dünya bankası

aşılama

david malpass

koronavirüs aşısı

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Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri ve ülkelerin yaygın aşılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.CNBC kanalına röportaj veren Malpass, "Dünya nüfusunun bu yılın sonuna kadar yüzde 40'ının, önümüzdeki yılın sonuna kadar yüzde 60 ya da hatta yüzde 70'inin aşılandığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Ancak aşılamada ekim, kasım ve aralık ayının zorlu geçeceği uyarısını yapan Malpass, "Ülkelerin hangi aşıların geleceğini önceden bildirmeleri gerekiyor. Ve teslimat programlarının şeffaflığı, büyük bir zorluk teşkil etti. Üreticilere bunu daha açık hale getirme çağrısında bulunduk" ifadelerini kullandı.Önceliğinin, gelişmemiş ülkelere mümkün olan en kısa sürede aşı tedarik etmek olduğunu belirten Dünya Bankası Başkanı, şöyle devam etti:Bunun yanı sıra Malpass, devasa boyutta aşı bağışları yapılacağının duyurulmasına rağmen durumun fiiliyatta tam tersi olduğunu savunarak, "Esas durum, gelişmekte olan dünyaya yapılan teslimatların az olması ve aşıların sadece yüzde 2'sinin yapılmasıydı" dedi.Malpass, "İyi haber şu ki; gelişmiş ekonomiler cephesinde çok büyük miktarda üretim var. Bu yılın sonunda bile milyarlarca dozdan bahsediyorduk" diye konuştu.

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dünya bankası, aşılama, david malpass, koronavirüs aşısı