https://tr.sputniknews.com/20210921/dunyaca-unlu-muzisyen-richard-h-kirk-yasamini-yitirdi-1049114269.html

Dünyaca ünlü müzisyen Richard H. Kirk yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü müzisyen Richard H. Kirk yaşamını yitirdi

Dünyanın en ünlü müzisyenleri arasında yer alan Cabaret Voltaire'in ünlü müzisyeni Richard H. Kirk 65 yaşında hayatını kaybetti. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T18:26+0300

2021-09-21T18:26+0300

2021-09-21T18:26+0300

yaşam

müzisyen

richard h. kirk

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Sanatçının ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, bağlı olduğu müzik şirketi ölüm haberini doğruladı.Şirketten yapılan açıklamada, "Sevgili dostumuz Richard H. Kirk'ün vefat ettiğini üzüntüyle bildiriyoruz. Richard, yaşamı ve müzik kariyeri boyunca tekil ve kararlı bir yolda öncülük etti. Kendisi bir yaratıcı dehaydı. Onu çok özleyeceğiz." denildi.

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müzisyen, richard h. kirk