Dünyaca ünlü müzisyen Richard H. Kirk yaşamını yitirdi

Sanatçının ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, bağlı olduğu müzik şirketi ölüm haberini doğruladı.Şirketten yapılan açıklamada, "Sevgili dostumuz Richard H. Kirk'ün vefat ettiğini üzüntüyle bildiriyoruz. Richard, yaşamı ve müzik kariyeri boyunca tekil ve kararlı bir yolda öncülük etti. Kendisi bir yaratıcı dehaydı. Onu çok özleyeceğiz." denildi.
Dünyanın en ünlü müzisyenleri arasında yer alan Cabaret Voltaire'in ünlü müzisyeni Richard H. Kirk 65 yaşında hayatını kaybetti.
Sanatçının ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, bağlı olduğu müzik şirketi ölüm haberini doğruladı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Sevgili dostumuz Richard H. Kirk'ün vefat ettiğini üzüntüyle bildiriyoruz. Richard, yaşamı ve müzik kariyeri boyunca tekil ve kararlı bir yolda öncülük etti. Kendisi bir yaratıcı dehaydı. Onu çok özleyeceğiz." denildi.