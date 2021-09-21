https://tr.sputniknews.com/20210921/eda-erdemden-ajda-pekkana-forma-hediyesi-1049089563.html

Eda Erdem'den Ajda Pekkan’a forma hediyesi

Eda Erdem'den Ajda Pekkan’a forma hediyesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Ajda Pekkan'a Avrupa Şampiyonası’nda giydiği ve 3’üncülük elde ettiği formayı gönderdi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

ajda pekkan

eda erdem dündar

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Ajda Pekkan önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta ilk kez sahne aldı.Pekkan’a Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülük elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, şampiyonada giydiği formasını hediye etti. Kuliste formayı yetkililerden teslim alan süperstar, takım kaptanına teşekkürlerini iletti.Konsere Erkan Özerman, Saffet Emre Tonguç, Mahmut Anlar, Ender Sanal, Taner Horoz, Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Tuğkan gibi ünlü isimler katıldı.

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ajda pekkan, eda erdem dündar