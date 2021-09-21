https://tr.sputniknews.com/20210921/enerji-bakani-donmez-ve-gazprom-baskani-miller-dogalgaz-tedarikini-gorustu-1049090168.html

Enerji Bakanı Dönmez ve Gazprom Başkanı Miller doğalgaz tedarikini görüştü

Enerji Bakanı Dönmez ve Gazprom Başkanı Miller doğalgaz tedarikini görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller’in, doğalgaz tedariki dahil işbirliğinin mevcut durumunu... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T03:21+0300

2021-09-21T03:21+0300

2021-09-21T03:22+0300

ekonomi

gazprom

aleksey miller

fatih dönmez

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Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Taraflar, Rus gazını Karadeniz üzerinden tüketicilere güvenilir bir şekilde taşıyan Mavi Akım ve TürkAkım doğalgaz boru hatlarının faaliyetini takdir etti. ” ifadesine yer verildi.Gazprom’un, dikkatini Türkiye pazarındaki talebe yoğunlaştırdığı ifade edildi. Örnek olarak, 1 Ocak - 19 Eylül 2021 döneminde Türkiye’ye sağlanan 20 milyar 300 milyon metreküp doğalgaz gösterildi. Bunun, söz konusu dönem için rekor olduğu kaydedilerek 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 153 daha fazla olduğu aktarıldı.TürkAkım üzerinden Türkiye’ye sağlanan gazla ilgili sözleşmelerin bir kısmının süresi bu yıl doluyor.Rusya’nın Türkiye’ye sağladığı gazın fiyatı, borsadaki petrol ve petrol ürünleri fiyatlarına bağlı olduğundan, diğer tedarikçilerden sağlanan gaza göre çok daha ucuza mal olabiliyor. Örneğin, Avrupa’nın spot piyasasındaki bin metrekübün fiyatı Eylül ayında 700 doları geçerken petrole bağlı fiyat yaklaşık 270 dolar civarında gerçekleşti.

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gazprom, aleksey miller, fatih dönmez