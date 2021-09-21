https://tr.sputniknews.com/20210921/eski-ankara-12nci-agir-ceza-mahkemesi-baskani-suleyman-inceye-hapis-cezasi-1049119787.html

Eski Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman İnce’ye hapis cezası

Eski Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman İnce’ye hapis cezası

Eski Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman İnce hakkında, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T20:52+0300

2021-09-21T20:52+0300

2021-09-21T20:52+0300

türkiye

fetö

ağır ceza mahkemesi

hapis

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Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Süleyman İnce ile avukatı katıldı.Mahkeme, savcının önceki duruşmada esas hakkında mütalaasını sunduğunu hatırlatarak, sanığa son savunması için söz verdi.FETÖ üyesi olduğuna ilişkin dava dosyasında somut bir delil bulunmadığını iddia eden İnce, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.Yargılamada gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını söyleyen İnce, beraatini talep etti.Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme İnce’ye, ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi

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fetö, ağır ceza mahkemesi, hapis