Fenerbahçe'de ilk 11'de değişim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira üst üste oynanan Sivasspor, E.Frankfurt ve Başakşehir maçlarında büyük bir rotasyona gitmiş, yorgunluğu en aza indirgemek için geniş kadrodan tüm futbolcularına şans tanımıştı.Fanatik gazetesinin haberine göre Pereira, Başakşehir maçında bekleneni veremeyen futbolcularını Giresunspor maçında kulübeye çekecek. Meyer, Muhammed, Rossi, Berisha ve Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kulübede yer alacak. Yeni transferlerden Crespo ve Burak Kapacak ilk kez ilk 11 şansı bulacak.Bu iki ismin yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Valencia da ilk 11’e dönüş yapan futbolcular olacak.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ilk 11'de bazı değişiklikler yapacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü VitorPereira üst üste oynanan Sivasspor, E.Frankfurt ve Başakşehir maçlarında büyük bir rotasyona gitmiş, yorgunluğu en aza indirgemek için geniş kadrodan tüm futbolcularına şans tanımıştı.
Fanatik gazetesinin haberine göre Pereira, Başakşehir maçında bekleneni veremeyen futbolcularını Giresunspor maçında kulübeye çekecek. Meyer, Muhammed, Rossi, Berisha ve FerdiKadıoğlu, bu karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kulübede yer alacak. Yeni transferlerden Crespo ve BurakKapacak ilk kez ilk 11 şansı bulacak.
Bu iki ismin yanı sıra MertHakanYandaş, MesutÖzil ve Valencia da ilk 11’e dönüş yapan futbolcular olacak.