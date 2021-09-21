https://tr.sputniknews.com/20210921/fotograf-cektirmek-icin-girdigi-tarihi-topun-icinde-mahsur-kaldi-1049100887.html

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı

Beşiktaş Sahili'nde sergilenen tarihi savaş topunun içine girip sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T13:11+0300

2021-09-21T13:11+0300

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istanbul

beşiktaş

top

tarihi eser

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İstanbul Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi burada sıkıştı. Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

istanbul

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istanbul, beşiktaş, top, tarihi eser