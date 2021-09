'Fransızların AUKUS'a tepkileri gayri ciddi; Amerika bu zararı Fransa’ya bir şekilde tazmin eder'

“İkinci husus, Amerika’nın Çin’i çevrelemekle ilgili bir önceliği var. Şöyle düşünmemek lazım, bir tarafa ağırlığını veriyor, öteki tarafı tamamen unutuyor. Hayır, oraları taşeronlara bırakarak kendisinin kısmi desteğiyle oraları da kontrol etmek isteyecektir. Şunu unutmayalım, Fransız donanmasının üçte ikisi zaten Pasifik’te. Adalarda vs. yerinde ciddi bir askeri güç bulunduruyor. Fransa’nın büyük bir güç projeksiyon kabiliyeti var. Ancak bu kabiliyet Çin’i sıkıştırmak bakımından ABD açısından yeterli değil. Fransızlar da dahil Avrupalılar Çin’le karşı karşıya gelmekten kaçınıyorlar. Çok basit, Çin’deki üretim aksadığı zaman bir şey Avrupa’da üretilemiyor. O yüzden biraz daha Çin tehlikesini yakından hissedebilecek ülkeleri içine alan bir ittifak oluyor. Mutlaka Fransa da bunun içine yer alacaktır. Ama nükleer denizaltı başka bir şey, konvansiyonel denizaltı başka bir şey. Büyük Okyanus, çok büyük bir okyanus. Hint-Pasifik diyoruz ama arada kara olmayan on binlerce kilometre seyretme kabiliyeti olan gemilere ihtiyacınız var. Bir ülke nükleer güçle işletilen bir denizaltıya sahip ise buna rahatlıkla nükleer füze konabilir. Zaten boşu boşuna nükleer bir denizaltıyı orada dolaştırmazsınız. Bu Çin’e 'Ben yakınındayım, kendine dikkat et' gözdağıdır."