https://tr.sputniknews.com/20210921/fransizlarin-aukusa-tepkileri-gayri-ciddi-amerika-bu-zarari-fransaya-bir-sekilde-tazmin-eder-1049161431.html

'Fransızların AUKUS'a tepkileri gayri ciddi; Amerika bu zararı Fransa’ya bir şekilde tazmin eder'

'Fransızların AUKUS'a tepkileri gayri ciddi; Amerika bu zararı Fransa’ya bir şekilde tazmin eder'

Engin Solakoğlu'na göre De Gaullecü damarı söylemde kalan 'Atlantikçi Fransa', Avustralya denizaltı ihalesinde tazminatına bakar. Paris'in NATO'da engelleme... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T23:31+0300

2021-09-21T23:31+0300

2021-09-22T23:32+0300

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nükleer denizaltı

aukus

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ABD öncülüğünde NATO'nun Afganistan’dan çekilmesinin hemen ardından Biden yönetiminin Birleşik Krallık ve Avustralya ile ilan ettiği savunma paktı AUKUS gündeme oturdu.Üç ülkenin baş harflerinden oluşan AUKUS, yüksek savunma teknolojisi paylaşımı öngörüyor. Odağında da Avustralya'nın Fransa ile konvansiyonel denizaltı ihalesini çöpe atıp ya Britanya yahut da ABD'den nükleer güçler çalışan denizaltı filosu edinmek yer alıyor. Bu girişim ABD'nin 'Hint-Pasifik' diye andığı bölgede Çin'e karşı yeni jeostratejik hamle olarak değerlendiriliyor.Ancak AUKUS paktı, hem Hint-Pasifik bölgesinde etkinliğini artırmak arzusunda olan gerekse Avusturalya ihalesini kaybeden Fransa'yı öfkelendirdi. Macron yönetimi AUKUS'la 'sırtından bıçaklandığını' söylerken, müttefiklerinin önceden kendilerini haberdar etmemesine de içerledi. Fransa bu hamlenin NATO'nun yeni savunma konseptine etkisi olacağını söylüyor.AUKUS paktı ve Fransa'nın öfkesini, Asya'daki durum ve Transatlantik hattına etkileri eşliğinde emekli diplomat Engin Solakoğlu ile konuştuk.'AUKUS'u eleştiren Yeni Zelanda Başbakanı dikkatlerden kaçtı'Engin Solakoğlu'na göre Çin'i düşman değil rakip gören ABD açısından Biden göreve geldikten sonra güç merkezinin Pasifik'e aktarılması zaten bekleniyordu. Bu yolda önemli bir aracın Çin ile varoluşsal problemi olup da Batı emperyalizmiyle hareket eden Hindistan olduğunu belirten Solakoğlu, bulmacanın Güney Pasifik ayağına da zaten Batı ittifakının parçası olan Avustralya'nın yerleştirildiğini söyledi. Solakoğlu Avustralya'nın bugüne kadar Yeni Zelanda ile birlikte nükleer meselelerde hassas tutum sergilediğini anımsatırken, AUKUS paktı karşısında Yeni Zelanda liderinin eleştirel tutumunun altını çizdi:‘Fransızların tepkileri gayri ciddi, Amerika bu zararı Fransa’ya bir şekilde tazmin edecektir’ABD'nin Batı ittifakının hegemon ülkesi olarak AUKUS nedeniyle Avrupa'da bir takım taşları devirdiğini belirten Solakoğlu, sonuçta Fransa'nın dünyanın en çok silah satan üçüncü ülkesi olduğunu ve yüksek teknoloji üretebilen ciddi bir savunma ve silah sanayi bulunduğunu anımsattı. Ancak Solakoğlu, Fransızların AUKUS'a tepkisini gayrıciddi buluyor. NATO'da engelleme gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığı görüşündeki Solakoğlu, Avrupa'nın eninde sonunda elini cebine atıp ordu kurmayacağını belirtirken, Paris'in de Avustralya'dan tazminatını almaya bakacağının altını çizdi:‘ABD Çin tehlikesini yakından hisseden ülkeleri öncelikli görüyor, Fransa da çevrelemenin parçası kılınır'Fransa’nın Asya Pasifik bölgesinde büyük güç projeksiyonu bulunmasına rağmen ABD açısından Çin’i sıkıştırmak için yeterli kabiliyete sahip olmadığını söyleyen Solakoğlu, ABD'nin Çin'in tehlikesini yakından hisseden ülkeleri öncelikli gördüğünü belirtti. Avustralya'ya Büyük Okyanus'ta hareket kabiliyeti getirecek nükleer güçle çalışan denizaltıların önemine atıf yapan Solakoğlu, ayrıca donanmasının üçte ikisi Pasifik'te bulunan Fransa'nın da Çin'i çevrelemenin parçası kılınacağı görüşünde:'Ufukta savaş görünmüyor, Çin'in ABD'nin siyaseten yerini alma niyeti yok'Solakoğlu, tüm bunlara rağmen ufukta bir savaş görmüyor. Sovyetler Birliği'nden farklı olarak Çin ve ABD ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı etkisine işaret eden Solakoğlu, Pekin'in de siyaseten Amerika'nın yerini alma niyetinin bulunmadığını daha ziyade kendi kalkınmasına odaklı bir hat çizdiğini dile getirdi.'Avrupa kaz yavruları gibi ABD'nin arkasında dizilir'Fransa çok öfkelenmiş görünse de Avrupa'dan gelen tepkilerin 'adet yerini bulsun' olarak görülebileceğini belirten Solakoğlu, Avrupa'nın ABD'ye mecbur olduğunu ve ABD ne kadar delirirse delirsin kaz yavruları gibi arkasına dizilecekleri görüşünü aktardı:'De Gaulle'cü damar artık söylem düzeyinde, Fransa Atlantikçidir'Fransa'da De Gaulle'cü damar bulunsa da artık bunun söylem düzeyinde kaldığını ve zamanın değiştiğini anımsatan Solakoğlu, hakikatte Fransa'ya artık hakim olan zihniyetin de Atlantikçilik olduğunu vurguladı. Solakoğlu'na göre Le Pen de gelse Fransa'nın kendi başına bir Avrupa savunma mimarisi oluşturması ihtimali yok:‘Fransa, ABD’nin Ortadoğu’daki taşeronu olabilir'Solakoğlu'na göre tüm bunların Ortadoğu'ya yansımaları olabilir. ABD'nin İsrail varlığını sürdürdükçe Ortadoğu'dan yok olmayacağını vurgulayan Solakoğlu, hep ABD yahut Rusya'ya odaklanıldığını ancak Ortadoğu konusunda bilgiye sahip olan Fransa'nın Türkiye'nin güney komşusu olma olasılığının yabana atılmaması gerektiğini dile getirdi:

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Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, fransa, çin, ingiltere, nükleer denizaltı, aukus