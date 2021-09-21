Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210921/fuat-ugur-elestiriyorum-ve-uyariyorum-cunku-umudum-hala-erdoganda-1049093804.html
Fuat Uğur: Eleştiriyorum ve uyarıyorum, çünkü umudum hala Erdoğan’da
Fuat Uğur: Eleştiriyorum ve uyarıyorum, çünkü umudum hala Erdoğan’da
Türkiye yazarı Fuat Uğur, hayat pahalılığına dair yaptığı değerlendirmelerle ilgili olarak "Eleştiriyorum ve uyarıyorum, çünkü umudum hala Erdoğan’da" dedi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T09:35+0300
2021-09-21T09:35+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
ak parti
enflasyon
ekonomi
fuat uğur
hayat pahalılığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103637/92/1036379262_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b286d683f568024c23560b48d16b803f.jpg
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, hayat pahalılığıyla ilgili daha önce kaleme aldığı yazısına değinerek "Sosyal medyadaki muhalefet trolleri ve yurt dışında yayın yapan FETÖ’cüler, son aylarda hayat pahalılığına dair iktidara yönelik uyarıcı ve eleştirel yazılarımızdan yola çıkarak zavallıca hayallere kapılıyorlar" dedi.'Eleştiriyorum ve uyarıyorum, çünkü umudum hala Erdoğan’da' başlıklı yazısının devamında "FETÖ firarisi bir eski 'gazeteci' vakfı yöneticisi, Youtube yayınında benim gibi uyarıcı ve eleştirel yazılar yayınlayan yazarları kastederek 'Artık iktidarın gidici olduğunu anladılar, ondan' diyor sırıtarak" ifadesini kullanan Uğur, şöyle devam etti:"Sosyal medya trolleri ise 'Ne o, iktidarı kaybedeceklerini anladınız da yan çizmeye mi başladınız?' muhabbetindeler. Dediğim gibi, acınası ve zavallı tipler. Bizleri, 'İşler istedikleri gibi gitmeyince sıvışan kişiler' olarak hayal etmelerinin tek sebebi, her gün aynada korkak, aciz, sinsi ve utanmaz suratlarını görmeleri. İftiralarının altında yatan sebep bu; psikolojide yansıtma-projeksiyon deniyor. İlk kez Sigmund Freud’un kullandığı bu kavramın anlamı şu: 'Kişinin kendine ait düşünce ve davranışlarını karşı tarafta varmış gibi gösterme hastalığı.'Hevesleri kursaklarında kalacak. Onları hep tavuklar gibi TAR’da sayacağız. Anladınız siz onu. İktidarın 'gidici' olmadığını acı biçimde bir kez daha idrak ettiklerinde, tek seçenekleri olacak: Yar başına gelen koyunlar gibi uçurumdan aşağı atlayıp intihar etmek. Neyse, ben yeniden tekrar edeyim: Bu yazıları sürdüreceğim, çünkü...Eğer ekonomik sorunları ve halkın sıkıntılarını AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çözeceğine dair bir inancım, umudum, delilim ve güvenim olmasaydı, kesinlikle bu yazıları kaleme almazdım. Mazhar Alanson'un şarkısındaki gibi, 'Benim hâlâ umudum var/İsyan etsem de istediğim kadar' diyor ve yazmaya devam ediyorum.Hâlâ onlara güveniyorum ki eksikliğini hissettiklerimizi onlardan istiyorum. Hâlâ inancım var ki yaşadığımız ekonomik tıkanmışlığı AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın halledeceğini biliyorum. Eğer düşüncelerim bu istikamette olmasaydı, yukarıda ifade ettiğim gibi hiçbirini yazmazdım. Muhalefete bakardım."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103637/92/1036379262_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_68ceb9e55d42e41b711bb9b90516242b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, enflasyon, ekonomi, fuat uğur, hayat pahalılığı

Fuat Uğur: Eleştiriyorum ve uyarıyorum, çünkü umudum hala Erdoğan’da

09:35 21.09.2021
© Fotoğraf : TwitterFuat Uğur
Fuat Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Türkiye yazarı Fuat Uğur, hayat pahalılığına dair yaptığı değerlendirmelerle ilgili olarak "Eleştiriyorum ve uyarıyorum, çünkü umudum hala Erdoğan’da" dedi.
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, hayat pahalılığıyla ilgili daha önce kaleme aldığı yazısına değinerek "Sosyal medyadaki muhalefet trolleri ve yurt dışında yayın yapan FETÖ’cüler, son aylarda hayat pahalılığına dair iktidara yönelik uyarıcı ve eleştirel yazılarımızdan yola çıkarak zavallıca hayallere kapılıyorlar" dedi.
'Eleştiriyorum ve uyarıyorum, çünkü umudum hala Erdoğan’da' başlıklı yazısının devamında "FETÖ firarisi bir eski 'gazeteci' vakfı yöneticisi, Youtube yayınında benim gibi uyarıcı ve eleştirel yazılar yayınlayan yazarları kastederek 'Artık iktidarın gidici olduğunu anladılar, ondan' diyor sırıtarak" ifadesini kullanan Uğur, şöyle devam etti:
"Sosyal medya trolleri ise 'Ne o, iktidarı kaybedeceklerini anladınız da yan çizmeye mi başladınız?' muhabbetindeler. Dediğim gibi, acınası ve zavallı tipler. Bizleri, 'İşler istedikleri gibi gitmeyince sıvışan kişiler' olarak hayal etmelerinin tek sebebi, her gün aynada korkak, aciz, sinsi ve utanmaz suratlarını görmeleri. İftiralarının altında yatan sebep bu; psikolojide yansıtma-projeksiyon deniyor. İlk kez Sigmund Freud’un kullandığı bu kavramın anlamı şu: 'Kişinin kendine ait düşünce ve davranışlarını karşı tarafta varmış gibi gösterme hastalığı.'
Hevesleri kursaklarında kalacak. Onları hep tavuklar gibi TAR’da sayacağız. Anladınız siz onu. İktidarın 'gidici' olmadığını acı biçimde bir kez daha idrak ettiklerinde, tek seçenekleri olacak: Yar başına gelen koyunlar gibi uçurumdan aşağı atlayıp intihar etmek. Neyse, ben yeniden tekrar edeyim: Bu yazıları sürdüreceğim, çünkü...
Eğer ekonomik sorunları ve halkın sıkıntılarını AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çözeceğine dair bir inancım, umudum, delilim ve güvenim olmasaydı, kesinlikle bu yazıları kaleme almazdım. Mazhar Alanson'un şarkısındaki gibi, 'Benim hâlâ umudum var/İsyan etsem de istediğim kadar' diyor ve yazmaya devam ediyorum.
Hâlâ onlara güveniyorum ki eksikliğini hissettiklerimizi onlardan istiyorum. Hâlâ inancım var ki yaşadığımız ekonomik tıkanmışlığı AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın halledeceğini biliyorum. Eğer düşüncelerim bu istikamette olmasaydı, yukarıda ifade ettiğim gibi hiçbirini yazmazdım. Muhalefete bakardım."
122001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:41'Fahiş fiyat eylem planıyla ilgili detaylar belli oldu'
10:24Şaka yapayım derken yeğenine çarptı
10:23Kanada'da baskın seçime giden Trudeau başbakan kaldı, ama parlamento çoğunluğunu elde edemedi
10:20Selvi: Kılıçdaroğlu, İmralı’ya da gidecek mi?
10:19Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişi yakalandı: Hastanede çıkartılabildi
10:13Bakan Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti
10:06İYİ Partili Dervişoğlu: HDP meşrudur
10:02Taliban, bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı: Hiç kadın yok
10:00Türkiye Dışişleri: 'Duma seçimlerinde Kırım sonuçlarının Türkiye açısından hukuki geçerliliği yok'
09:57Hazır giyim ve tekstil sanayiinde yatırımın rotası Doğu'ya döndü
09:51Sağlık Bakanlığı, koronavirüs rehberini güncelledi: İki doz aşı olanlarla ilgili yeni karar
09:47Bitcoin'de 'risk kaçışı' sürüyor
09:45TÜSİAD Başkanı Kaslowski: AB, Türkiye'yi sınır bekçisi olarak görmekten vazgeçmeli
09:35Fuat Uğur: Eleştiriyorum ve uyarıyorum, çünkü umudum hala Erdoğan’da
09:33Emine Erdoğan: Vatana bağlılık, gönüllerden hiçbir zaman silinmez
09:30Sudan'da başarısız darbe girişimi: 40 gözaltı
09:28Konya'da tarihi eser niteliğinde 832 obje ele geçirildi
09:19Ankara'da su kuyusu tartışması: Bir kişi öldü
09:16Aslı Baykal'dan CHP'li Çeviköz'ün Mavi Vatan yorumuna tepki: Ana muhalefet için olacak iş değil
09:09İstanbul'da kripto para operasyonu: 73 cihaz ele geçirildi