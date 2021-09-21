https://tr.sputniknews.com/20210921/haluk-bilginer-insanlar-oglene-kadar-calismali-1049115568.html

Haluk Bilginer: İnsanlar öğlene kadar çalışmalı

Haluk Bilginer: İnsanlar öğlene kadar çalışmalı

Altın Koza'da 'Onur Ödülü' alan Haluk Bilginer, gecede yaptığı konuşmada "Bana kalırsa insanlar sadece öğlene kadar çalışmalı. Öğleden sonra da dere kenarına... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

altın koza

haluk bilginer

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Adana'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde, Volkan Severcan ve Dolunay Soysert'in sunumuyla Onur Ödülleri verildi. Onur ödüllerini Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer aldı.Haluk Bilginer, yirmi yıl önce bir röportajda söylediği "Bundan yirmi yıl sonraki Haluk Bilginer'i çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak" sözlerine ithafen konuşmasında "Yirmi yıl sonra buradayım, karşınızdayım. Bir yirmi yıl sonra neler öğreneceğimi çok merak ediyorum. Hala buradaysam, size söz veriyorum yirmi yıl sonra da buraya geleceğim" dedi.Usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti:"Bana kalırsa insanlar sadece öğlene kadar çalışmalı. Öğleden sonra da dere kenarına gidip, resim ve felsefe yapmalı. İnsan 70 sene bir ev almak için çalışır mı kardeşim?"

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altın koza, haluk bilginer