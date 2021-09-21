https://tr.sputniknews.com/20210921/harry-potter-isimli-adam-babasinin-hediye-ettigi-ilk-baski-felsefe-tasi-kitabini-satisa-cikardi-1049102315.html

'Harry Potter', ilk baskı 'Felsefe Taşı' kitabını satışa çıkardı

'Harry Potter', ilk baskı 'Felsefe Taşı' kitabını satışa çıkardı

İngiltere Hampshire'da yaşayan Harry Potter, babasının çocukken kendine hediye ettiği ilk baskı 'Harry Potter ve Felsefe Taşı' kitabını 30 bin sterline satışa... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T13:31+0300

2021-09-21T13:31+0300

2021-09-21T13:38+0300

dünya

kitap

harry potter

satış

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İngiltere Hampshire'da yaşayan ve isminin gerçekten Harry Potter olduğu konusunda insanları inandırmakta zorlandığını belirten bir adam, 1997 yılında adını kitabın üzerinde görmesi üzerine babası tarafından hediye edilen ilk baskı 'Felsefe Taşı' kitabını 30 bin sterline satışa çıkardı. Ömrü boyunca insanların ismine inanmadıklarını belirten Potter, "Genç bir futbolcuyken, ismimin Harry Potter olduğunu söylediğim için beni kırmızı kart göstermekle tehdit etmişti" dedi. Dailymail'in haberine göre Potter, eşiyle tanıştığında da isminin Harry Potter olduğuna inandıramamış. Potter'ın kız kardeşi Katie Sign ise, "Babam, Terry Wogan'ın Radyo 2'de Terry'nin ödüllü bir çocuk kitabı olan Harry Potter'dan bahsettiğini duyduğununda doğruca Waterlooville'deki Bay Tree Kitabevi'ne gidip kitabı satın aldığını söylemişti" ifadelerini kullandı. Satışa çıkarılan kitabın, yalnızca 500 civarında basıldığı için değeri oldukça yüksek olduğu biliniyor.Nadir bulunan bu ilk basımları anlamak için de, okurlar kitapta yer alan basım hataları gibi işaretleri takip ediyor. Potter ve kız kardeşi de, babalarının küllerini Afrika'ya götürebilmek için para toplamak adına ellerindeki bu ilk baskıyı satmaya karar verdi.Potter, "Artık parayı ailelerimize fayda sağlamak ve babamın istediği bir şeyi yapmak için kullanmanın zamanı geldi" dedi. Daha önce, Ekim 2020'de Hansons'ta yapılan bir müzayedede, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısı 75 bin sterline satılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210720/harry-potter-yazari-yuzlerce-trans-aktivistten-olum-bombalama-tecavuz-tehditleri-aliyorum-1045009949.html

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kitap, harry potter, satış