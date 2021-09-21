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Hindistan'da Afganistan çıkışlı 3 ton eroin ele geçirildi
Hindistan'da Afganistan çıkışlı 3 ton eroin ele geçirildi
Hindistan Gelir İstihbarat Müdürlüğü, Mundra Limanı'na yaklaşık 3 ton eroin ele geçirdiklerini açıkladı. 2.7 milyar dolar değerindeki eroinin Afganistan... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T15:00+0300
2021-09-21T15:00+0300
hindistan
afganistan
taliban
eroin
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Hindistan'ın kaçakçılıkla mücadele kurumu Gelir İstihbarat Müdürlüğü (DRI), 15 Eylül'de Gujarat şehrindeki Mundra Limanı'nda içerisinde talk pudrası olarak gizlenmiş şekilde 3 tona yakın eroin bulunan iki konteynere el koydu. Eroinin İran Bandar Abbas Limanı üzerinden Afganistan'dan gönderildiği belirtildi.Olay, Hindistan tarihinde ele geçirilen en yüklü miktarlardan biri olarak kayıtlara geçti. DRI yetkilileri, olaya ilişkin iki kişinin tutuklandığını ve aralarında Afgan vatandaşlarının da olduğu şüphelilerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başkent Delhi, Ahmedabad ve Chennai de dahil olmak üzere Hindistan genelinde birçok şehirde arama yapıldığı belirtildi.Yetkililer, konteynerlerin güney sahil kenti Vijayawada'daki bir firma tarafından ithal edildiğini söyledi. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından, eroin ticareti 'yeni hükümeti' finanse etmek için kullanılan ana araçlardan biri haline geldi. Hindistan'daki güvenlik kurumları, Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından alarma geçmiş ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda üst düzey toplantılar yapılmıştı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) göre, Afganistan dünyanın en büyük afyon üreticisi. Ülkenin afyon hasadı, dünya arzının yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.
hindistan
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hindistan, afganistan, taliban, eroin

Hindistan'da Afganistan çıkışlı 3 ton eroin ele geçirildi

15:00 21.09.2021
© AFP 2021 / SAM PANTHAKYHindistan - Mundra Limanı
Hindistan - Mundra Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AFP 2021 / SAM PANTHAKY
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Hindistan Gelir İstihbarat Müdürlüğü, Mundra Limanı'na yaklaşık 3 ton eroin ele geçirdiklerini açıkladı. 2.7 milyar dolar değerindeki eroinin Afganistan üzerinden gönderildiği belirtildi.
Hindistan'ın kaçakçılıkla mücadele kurumu Gelir İstihbarat Müdürlüğü (DRI), 15 Eylül'de Gujarat şehrindeki Mundra Limanı'nda içerisinde talk pudrası olarak gizlenmiş şekilde 3 tona yakın eroin bulunan iki konteynere el koydu.
Eroinin İran Bandar Abbas Limanı üzerinden Afganistan'dan gönderildiği belirtildi.
Olay, Hindistan tarihinde ele geçirilen en yüklü miktarlardan biri olarak kayıtlara geçti.
DRI yetkilileri, olaya ilişkin iki kişinin tutuklandığını ve aralarında Afgan vatandaşlarının da olduğu şüphelilerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başkent Delhi, Ahmedabad ve Chennai de dahil olmak üzere Hindistan genelinde birçok şehirde arama yapıldığı belirtildi.
Yetkililer, konteynerlerin güney sahil kenti Vijayawada'daki bir firma tarafından ithal edildiğini söyledi.
Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından, eroin ticareti 'yeni hükümeti' finanse etmek için kullanılan ana araçlardan biri haline geldi.
Hindistan'daki güvenlik kurumları, Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından alarma geçmiş ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda üst düzey toplantılar yapılmıştı.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) göre, Afganistan dünyanın en büyük afyon üreticisi. Ülkenin afyon hasadı, dünya arzının yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.
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