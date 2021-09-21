Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210921/hindistanda-kovid-sonrasi-ilk-kez-akciger-ve-bobrekte-kara-mantar-vakasi-hastanin-organlari-alindi-1049105683.html
Hindistan'da ilk kez Kovid sonrası akciğer ve böbrekte kara mantar vakası: Hastanın organları alındı
Hindistan'da ilk kez Kovid sonrası akciğer ve böbrekte kara mantar vakası: Hastanın organları alındı
Kovid sonrası gelişen kara mantarı enfeksiyonlarıyla da boğuşan Hindistan'da ilk kez akciğer ve böbrekleri de vuran bir vakayla karşılaşıldı. Kara mantar hızla... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T15:01+0300
2021-09-21T15:14+0300
koronavirüs
hindistan
kara mantar hastalığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049106416_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_06026fa644ec95b264324a4faafa3503.jpg
Hindistan'da Kovid'e yakalananlarda baş gösteren, diyabet hastalarında daha yüksek oranda seyreden ve genelde burun, göz ve beyni etkileyen mukormikoz (kara mantar) enfeksiyonunun ilk kez akciğer ve böbrekleri de vurduğu bir vakayla karşılaşıldı. Hindistan başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki Gaziabad'da Kovid geçiren bir erkeğin yakalandığı kara mantar enfeksiyonundan etkilenen sağ böbreği ve sol akciğeri alındı. Delhi'nin Sir Ganga Ram Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştiren doktorlara göre bu, Kovid enfeksiyonunu takip eden kara mantar enfeksiyonun böbrek ve akciğeri etkilediği ilk vaka. Kovid sonrası solunum güçlüğü, balgamda kan ve yüksek ateş belirtileriyle hastaneye giden hasta üzerinde yapılan testler kara mantarın burun boşluğunun yanısıra sol akciğer ve sağ böbrekte de ilerlediği saptandı.Hastane açıklamasında "Akciğer ve böbrekler kısmen ciddi şekilde hasar görmüştü ve daha fazla yayılma korkusu vardı. Bu nedenle, kara mantarla enfekte bölgelerin acil olarak çıkarılması planlandı. Kara mantar hızla yayılan bir hastalık olduğundan ve diğer organlarına da zarar verebileceğinden, hayat kurtarıcı bir işlem olarak, hemen 6 saat süren komplike bir ameliyatla sol akciğerinin bir kısmı ve sağ böbreğinin tamamı alındı" denildi.Ameliyat sırasında kara mantarın neredeyse hastanın karaciğerine ve kalın bağırsağına yayıldığı da tespit edildi.Hastanenin üst düzey uzmanlarından Dr. Ujjwal Parakh, hastanın hızla iyileştiğini ve birkaç hafta daha ağızdan mantar önleyici ilaç alacağını söyledi. Bugüne dek Kovid yüzünden 33 milyondan fazla vaka ve yaklaşık 445 bin ölüm gören Hindistan'da ikinci dalganın en yoğun olduğu temmuz ayına kadar kara mantardan 45 bin 374'ten fazla vaka ve 4200'den fazla ölüm kayıtlara geçti.Ancak kötü haberler burada bitmiyor. Geçen hafta Kovid geçirdikten sonra safra kesesi kangrenine yakalanan 5 kişi saptandı. Kara mantar gibi yüksek ölüm oranlarına sahip safra kesesi kangrenine yakalananlara acil cerrahi müdahale gerekiyor.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049106416_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_301f323c4520c425f7b5ce010f185198.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, kara mantar hastalığı

Hindistan'da ilk kez Kovid sonrası akciğer ve böbrekte kara mantar vakası: Hastanın organları alındı

15:01 21.09.2021 (güncellendi: 15:14 21.09.2021)
© REUTERS / ADNAN ABIDIKovid sonrası mukormikoz (kara mantar) enfeksiyonuna yakalanan Mata Ambar Tripati (65) hastanede gözünün alınmasının ardından muayene edilirken (Hindistan, Yeni Delhi, Gaziabad, Haziran 2021)
Kovid sonrası mukormikoz (kara mantar) enfeksiyonuna yakalanan Mata Ambar Tripati (65) hastanede gözünün alınmasının ardından muayene edilirken (Hindistan, Yeni Delhi, Gaziabad, Haziran 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / ADNAN ABIDI
Abone ol
Kovid sonrası gelişen kara mantarı enfeksiyonlarıyla da boğuşan Hindistan'da ilk kez akciğer ve böbrekleri de vuran bir vakayla karşılaşıldı. Kara mantar hızla yayıldığından ve diğer organlara da zarar verebileceğinden, 6 saat süren komplike bir ameliyatla hastanın sol akciğerinin bir kısmı ve sağ böbreğinin tamamı alındı.
Hindistan'da Kovid'e yakalananlarda baş gösteren, diyabet hastalarında daha yüksek oranda seyreden ve genelde burun, göz ve beyni etkileyen mukormikoz (kara mantar) enfeksiyonunun ilk kez akciğer ve böbrekleri de vurduğu bir vakayla karşılaşıldı. Hindistan başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki Gaziabad'da Kovid geçiren bir erkeğin yakalandığı kara mantar enfeksiyonundan etkilenen sağ böbreği ve sol akciğeri alındı.
Delhi'nin Sir Ganga Ram Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştiren doktorlara göre bu, Kovid enfeksiyonunu takip eden kara mantar enfeksiyonun böbrek ve akciğeri etkilediği ilk vaka.
Kovid sonrası solunum güçlüğü, balgamda kan ve yüksek ateş belirtileriyle hastaneye giden hasta üzerinde yapılan testler kara mantarın burun boşluğunun yanısıra sol akciğer ve sağ böbrekte de ilerlediği saptandı.
Hastane açıklamasında "Akciğer ve böbrekler kısmen ciddi şekilde hasar görmüştü ve daha fazla yayılma korkusu vardı. Bu nedenle, kara mantarla enfekte bölgelerin acil olarak çıkarılması planlandı. Kara mantar hızla yayılan bir hastalık olduğundan ve diğer organlarına da zarar verebileceğinden, hayat kurtarıcı bir işlem olarak, hemen 6 saat süren komplike bir ameliyatla sol akciğerinin bir kısmı ve sağ böbreğinin tamamı alındı" denildi.
Ameliyat sırasında kara mantarın neredeyse hastanın karaciğerine ve kalın bağırsağına yayıldığı da tespit edildi.
Hastanenin üst düzey uzmanlarından Dr. Ujjwal Parakh, hastanın hızla iyileştiğini ve birkaç hafta daha ağızdan mantar önleyici ilaç alacağını söyledi.
Bugüne dek Kovid yüzünden 33 milyondan fazla vaka ve yaklaşık 445 bin ölüm gören Hindistan'da ikinci dalganın en yoğun olduğu temmuz ayına kadar kara mantardan 45 bin 374'ten fazla vaka ve 4200'den fazla ölüm kayıtlara geçti.
Ancak kötü haberler burada bitmiyor. Geçen hafta Kovid geçirdikten sonra safra kesesi kangrenine yakalanan 5 kişi saptandı. Kara mantar gibi yüksek ölüm oranlarına sahip safra kesesi kangrenine yakalananlara acil cerrahi müdahale gerekiyor.
000010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:14Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi
15:11AİHM, Litvinenko'nun ölümünden Rusya'yı sorumlu tuttu
15:10Olası bir erken seçim ne zaman gerçekleşebilir?
15:04Perm’deki üniversite saldırısının ardından Rusya yasta
15:04TRT'den 'Rıdvan Dilmen'e aylık 60 bin lira teklifi' açıklaması
15:02'Çözümün adresi İmralı’dır' diyen HDP'li Temelli: Kişisel görüşüm, partiyi bağlamaz
15:01Hindistan'da ilk kez Kovid sonrası akciğer ve böbrekte kara mantar vakası: Hastanın organları alındı
15:00Hindistan'da Afganistan çıkışlı 3 ton eroin ele geçirildi
14:56Gaziantep coğrafi işaret tescilinde AB'yi solladı
14:53Açığa alınan Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı beraat etti
14:46Türeci ve Şahin, Almanya'nın büyük bilim ödülünün sahibi oldu
14:39Düğünde oynayarak çekim yapan kameraman tazminat ödeyecek
14:33Ayanis Kalesi'nde çöplük kazısı: 'Urartular koyun, keçi ve göçmen kuşları yemişler'
14:28Koronavirüs, ABD'de İspanyol gribinden daha fazla öldürdü
14:17'Kibar Feyzo' lakaplı yankesici tutuklandı
14:09Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
14:08Patruşev: ABD, kontrolünü artırmak için Asya-Pasifik bölgesine darbe vuruyor
14:04İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
13:56Konut mağdurlarından suç duyurusu: 'Biz yandık, başkası yanmasın'
13:55Kovid-19 aşılarını tamamlayan Türk vatandaşları hangi ülkelere seyahat edebiliyor?