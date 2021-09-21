https://tr.sputniknews.com/20210921/icra-yoluyla-alinan-bebek-3-gundur-kayip-iddiasi-1049087681.html

'İcra yoluyla alınan bebek 3 gündür kayıp' iddiası

'İcra yoluyla alınan bebek 3 gündür kayıp' iddiası

Adıyaman’da icra memurları aracılığıyla alınan ve aynı gün geri getirilmesi gereken 1.5 yaşındaki bebeğin kayıp olduğu iddia edildi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T01:01+0300

2021-09-21T01:01+0300

2021-09-21T01:01+0300

yaşam

adıyaman

bebek

icra

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İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Adıyaman'da ikamet eden 24 yaşındaki Hayriye Küçük, yaklaşık 2 yıl önce görücü usulü tanıştığı Y.Ü. ile dini nikahla evlendi.Evlendikten 2 ay sonra eşiyle sorun yaşadığını iddia eden Küçük, hamileyken ailesinin evine geri döndü. Hamilelik sürecini ailesinin evinde geçiren Hayriye Küçük, bebeğini dünyaya getirdi.Bebeğinin eski eşi Y.Ü. tarafından daha önce kaçırıldığını ve yapılan ihbar sonrasında çocuğun polis ekipleri tarafından bulunarak kendisine teslim edildiğini söyleyen Küçük, 1.5 yaşındaki bebeğinin icra memurları tarafından 18 Eylül günü saat 11.00 sularında kendisinden teslim alındığını ve çocuğunun aynı gün içerisinde saat 15.00'de geri getirilmesi gerektiği halde 3 gündür çocuğundan haber alamadığını söyledi.Haber alınamıyorEski eşi Y.Ü'ye ulaşamadığını ve çocuğundan hiçbir şekilde haber alamadığını söyleyen Hayriye Küçük, yetkililerden kendisine yardım edilmesini ve anne sütüyle beslenen çocuğunun kendisine teslim edilmesini istedi.'İcra memurları gelerek çocuğu benden aldı'Küçük, bebeğinin icra memurları tarafından alındığını öne sürerek şunları söyledi:"Ben bundan 2 yıl önce dini nikahlı bir evlilik yaptım. 2 aylık evliyken babamın evine geldim ve çocuğumu burada doğurdum. Hiçbir şekilde beni kendisi aramadı ve çocuk olduktan sonra ‘Çocuk benden değil, ben DNA testi yapacağım’ dedi ve gelmedi. Daha sonra çocuğumu bir defa kaçırdı, polis ekipleri kaçırılan çocuğumu 1 saat içerisinde bularak bana getirdi. Bu cumartesi günü icra memurları gelerek çocuğu benden aldı. Hiçbir şekilde çocuğun yanına yaklaştırmadılar, ‘Siz gelmeyin tartışma çıkar, sizlere söz veriyorum çocuğunuzu geri getireceğiz’ dedi. Ama çocuğumu geri getirmediler ve 3 gündür çocuğum kayıp. Hiçbir şekilde kendisinden haber alamıyorum.Devlet dairelerine gidiyorum, ‘Size gerekilen haber verilecek’ diyorlar ve beni geri gönderiyorlar. Bana hiçbir şekilde yardım etmiyorlar. Çocuğum 3 gündür kayıp. Ben onu emziriyorum, sadece anne sütü alıyor.Hiçbir şekilde iz yok ve kime gidersem bana yardımcı olmuyor. Allah rızası için bana yardım edin. Ben 3 gündür çocuğumun ne sesini duyabiliyorum ne de görebiliyorum. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyorum.Eski eşimi birçok farklı numaradan aradım ama açmıyor. Kime gitsem bana yardımcı olmuyor, beni başından salıyorlar. Kendi çocukları olsa bir dakika durmazlar. Ben çocuğumdan gelecek güzel bir haber bekliyorum, koşa koşa giderim. Olayın yaşandığı gün çocuk gelmeyince icra memurlarını aradım, ‘Bizim yapabileceğimiz bir şey yok, üzgünüz’ dediler. ‘Eğer siz bize para verseydiniz saat 3'e kadar yanında dururduk, size çocuğunuzu geri getirirdik’ dediler. ‘Siz bize hiçbir ücret vermediniz’ diye size bir şey yapamayız diyorlar.İcra memurları benden para talep etti, ben de veremediğim için çocuğumu bana geri getirmediler. Gelen memurların içerisinde bulunan bir kişinin soyadıyla eski eşimin soyadı da aynı uyuşuyor. Ben düşünüyorum acaba aralarında bir akrabalık var mı, acaba kendilerine para verildi de mi tutuldu, bilmiyorum. Benim tek istediğim çocuğumun bana geri getirilmesi."

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adıyaman, bebek, icra