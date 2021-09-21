https://tr.sputniknews.com/20210921/imamoglu-atinada-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-bir-araya-geldi-1049103686.html

İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'da Başbakan Miçotakis ile görüşme gerçekleştirdi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T14:04+0300

2021-09-21T14:04+0300

2021-09-21T14:26+0300

yunanistan

atina

ekrem imamoğlu

kiryakos miçotakis

kostas bakoyannis

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İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in davetlisi olarak Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra Yunanistan Başbakanı Maksimos Sarayı’nda Kiryakos Miçotakis ile görüştü. İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İadeyi ziyaret için Atina'dayız. Büyükelçimiz Burak Özügergin'in ardından Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile buluştuk. İki şehir arasındaki sıcak iş birliğini güçlendireceğiz. Bunu, iki dost başkan olarak başarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Atina programı kapsamında Bakoyannis ile birlikte ilk olarak Akropolis'i ziyaret edecek. Daha sonra iki belediye başkanı Herod Atticus Odeon Tiyatrosu'nda İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin yer aldığı tek kişilik 'Maria Callas-Aşk Mektupları' isimli oyunu izleyecek. Yarın da şehrin farklı noktalarına ziyaret gerçekleştirecek İmamoğlu, Çarşamba günü İstanbul'a dönecek. İmamoğlu’nun ziyareti, Bakoyannis’nin geçen Mayıs ayında yaptığı İstanbul ziyaretinin ve iki belediye başkanının imzaladığı kültür ve turizm alanlarındaki işbirliği anlaşmasının devamı olarak gerçekleşiyor.

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yunanistan, atina, ekrem imamoğlu, kiryakos miçotakis, kostas bakoyannis