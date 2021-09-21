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İngiltere'de karbondioksit kıtlığından ötürü yüz binlerce domuz öldürülebilir
18:43 21.09.2021 (güncellendi: 18:49 21.09.2021)
© REUTERSÇin - domuz - domuz çiftliği
© REUTERS
İngiltere'de çiftçilerin, karbondioksit stoklarının azalması, tedarik zincirindeki yığılma ve artan gaz fiyatlarının etkisiyle çok sayıda domuzu kesebileceği belirtiliyor.
İngiliz çiftçilerin açıklamalarına göre, İngiltere'nin karbondioksit arzını etkileyen kriz nedeniyle yüz binlerce domuz itlaf edilebilir.
UK gas crisis could force farmers to slaughter hundreds of thousands of pigshttps://t.co/8kENL8bI7V pic.twitter.com/yBrfPmLoCp— The Mirror (@DailyMirror) September 21, 2021
Küresel gaz kıtlığının, ülke genelinde günler içinde süpermarket raflarına vuracağı ve Brexit'in neden olduğu tedarik kıtlığının şiddetleneceği bildirildi.
Karbondioksit, gıda ambalajlarında, domuzlar ve kümes hayvanları da dahil olmak üzere hayvanların kesimden önce bayıltılması ve gazlı içecekler ve fıçı biralarda pompalamayı sağlamak için kullanılıyor.
Ancak artan enerji maliyetleri, yan ürün olarak karbondioksit üreten gübre fabrikalarındaki faaliyetlerin askıya alınmasına yol açtığı ve gıda endüstrisi üzerinde zincirleme bir etki yarattığı için İngiltere'deki doğal gaz arzı gittikçe azalıyor.
Ülkenin güneydoğusunda yaşayan bir domuz çiftçisi olan Kate, Metro'ya verdiği demeçte, "Mezbahalar karbondioksiti sersemletme için kullanamayacaklarsa, birçok domuz katledilmeyecek. Böylelikle bunlar, İngiliz çiftliklerindeki rezevlere eklenecek" ifadelerini kullandı.
Another argument for why we need to have @cellagritech #CellAg for ppl that refuse to go plant based. In the article they want to 'welfare cull' 100,000 pigs! Awful! UK scrambles to contain gas price crisis https://t.co/uoQcjva0pD— Kristina Snyder Ⓥ (@Safigirl17) September 18, 2021
Kate, "Birleşik Krallık çiftliklerinde gerçekten karanlık bir günle karşı karşıyayız. Çünkü domuzlar basitçe kesilemeyecekleri için çiftlikte ötenazi yapmak zorunda kaldığımız bir noktaya geleceğiz. Bu oldukça yıkıcı olacak" dedi.
Kate, AB işçisinin Brexit'tle birlikte çıkışının ardından tarım endüstrisinin zaten yetersiz personelle mücadele ettiğini de sözlerine ekledi.
İngiliz çiftçi, "Hükümetten Kovid kurtarma vizesi veya kasapları eksik mesleki bilgiyle iş hayatına sokmak gibi bir şey yapmasını istiyoruz. Çünkü şu anda bu alanları dolduracak insanlara sahip değiliz" açıklamasında bulundu.
Endüstri liderleri, canlı hayvan itlafları ve süpermarket raflarındaki boşluklarla ilgili uyarıların yanı sıra, İngiltere'nin geniş ölçekli gıda israfıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor.