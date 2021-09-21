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https://tr.sputniknews.com/20210921/internet-satisi-ve-reklamlarina-yeni-kurallar-geliyor-1049098296.html
İnternet satışı ve reklamlarına yeni kurallar geliyor
İnternet satışı ve reklamlarına yeni kurallar geliyor
Ticaret Bakanlığı, önce fiyat yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamları önlemeyi amaçlıyor. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T11:55+0300
2021-09-21T11:55+0300
ekonomi
indirim
reklam
satış
ticaret bakanlığı
yönetmelik
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Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde değişiklik yapmayı öngörüyor. Bu kapsamda bir taslak hazırlandı. Taslak değişikliğe göre, önce fiyat yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamlar önlenecek. Bunun için indirim oranı hesaplanırken, ürünün son 1 aylık zaman dilimindeki en düşük fiyatı esas alınacak.Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre yönetmeliğin fiyat bilgisi içeren reklamlar başlıklı 13. maddesine eklenecek bir fıkra ile internet ortamında, satın alma davranışı ve kişisel veri analiz edilerek ‘kişiselleştirilmiş fiyat’ sunulan mal ve hizmete ilişkin şartlar belirleniyor. Buna göre kişiye özel fiyatın, ürünün güncel satış fiyatından farklı olduğu bilgisi, fiyat ile aynı alanda veya açılır ekranda kolayca görülecek şekilde yer alacak. Yönetmeliğin ‘İndirimli satış reklamları’ başlıklı 14. maddesinde önemli bir değişiklik yapılıyor. Maddenin eski halinde indirim oranı hesaplanırken ürünün bir önceki fiyatının esas alınması öngörülüyordu. Ancak bu durum, satıcı firmanın fiyat oyunu yaparak etiketi yükseltip, ardından yüksek oranlı indirim yapmasına yol açıyordu. Bu aldatmanın önüne geçilebilmesi için, indirim oranı belirlenirken, ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatının esas alınması hükme bağlandı. Bu konuya ilişkin ispat külfeti de reklamı verene ait olacak.Yönetmeliğin, 'Finansal hizmetlere ilişkin reklamlar' başlıklı 25’inci maddesine eklenen bir fıkra ile kredi ile satışa sunulan mal ve hizmetlerde, toplam maliyet, geri ödeme gibi koşulların kolayca görülebilecek şekilde belirtilmesi zorunluluğu getiriliyor. Açılır ekranda veya tüketicilerin yönlendirileceği ayrı bir internet sitesinde, kredinin türü, vadesi, faiz oranı, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değeri, geri ödeme koşulları gibi hususlar da yer alacak.Yönetmeliğe ‘Sıralama içeren reklamlar’ başlıklı 25/A maddesi ekleniyor. İnternet ortamında satışa sunulan mal ve hizmetin fiyat, nitelik gibi konularda karşılaştırılarak sıralama yapılması halinde, sıralamanın hangi kritere göre yapıldığı, tüketicilerin kolayca görebilecekleri bir yerde açıkça belirtilecek. Yönetmeliğe, tüketici değerlendirmeleri başlıklı 25/B maddesi ekleniyor. Bu madde ile internet ortamında ürüne ilişkin yapılan yorumların yayınlandığı alanda yer alması gereken zorunlu bilgilere açıklık getiriliyor.
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indirim, reklam, satış, ticaret bakanlığı, yönetmelik

İnternet satışı ve reklamlarına yeni kurallar geliyor

11:55 21.09.2021
© Flickrİnternet - alışveriş
İnternet - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Flickr
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Ticaret Bakanlığı, önce fiyat yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamları önlemeyi amaçlıyor.
Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde değişiklik yapmayı öngörüyor. Bu kapsamda bir taslak hazırlandı. Taslak değişikliğe göre, önce fiyat yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamlar önlenecek. Bunun için indirim oranı hesaplanırken, ürünün son 1 aylık zaman dilimindeki en düşük fiyatı esas alınacak.
Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre yönetmeliğin fiyat bilgisi içeren reklamlar başlıklı 13. maddesine eklenecek bir fıkra ile internet ortamında, satın alma davranışı ve kişisel veri analiz edilerek ‘kişiselleştirilmiş fiyat’ sunulan mal ve hizmete ilişkin şartlar belirleniyor. Buna göre kişiye özel fiyatın, ürünün güncel satış fiyatından farklı olduğu bilgisi, fiyat ile aynı alanda veya açılır ekranda kolayca görülecek şekilde yer alacak.
Yönetmeliğin ‘İndirimli satış reklamları’ başlıklı 14. maddesinde önemli bir değişiklik yapılıyor. Maddenin eski halinde indirim oranı hesaplanırken ürünün bir önceki fiyatının esas alınması öngörülüyordu. Ancak bu durum, satıcı firmanın fiyat oyunu yaparak etiketi yükseltip, ardından yüksek oranlı indirim yapmasına yol açıyordu. Bu aldatmanın önüne geçilebilmesi için, indirim oranı belirlenirken, ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatının esas alınması hükme bağlandı. Bu konuya ilişkin ispat külfeti de reklamı verene ait olacak.
Yönetmeliğin, 'Finansal hizmetlere ilişkin reklamlar' başlıklı 25’inci maddesine eklenen bir fıkra ile kredi ile satışa sunulan mal ve hizmetlerde, toplam maliyet, geri ödeme gibi koşulların kolayca görülebilecek şekilde belirtilmesi zorunluluğu getiriliyor. Açılır ekranda veya tüketicilerin yönlendirileceği ayrı bir internet sitesinde, kredinin türü, vadesi, faiz oranı, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değeri, geri ödeme koşulları gibi hususlar da yer alacak.
Yönetmeliğe ‘Sıralama içeren reklamlar’ başlıklı 25/A maddesi ekleniyor. İnternet ortamında satışa sunulan mal ve hizmetin fiyat, nitelik gibi konularda karşılaştırılarak sıralama yapılması halinde, sıralamanın hangi kritere göre yapıldığı, tüketicilerin kolayca görebilecekleri bir yerde açıkça belirtilecek. Yönetmeliğe, tüketici değerlendirmeleri başlıklı 25/B maddesi ekleniyor. Bu madde ile internet ortamında ürüne ilişkin yapılan yorumların yayınlandığı alanda yer alması gereken zorunlu bilgilere açıklık getiriliyor.
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