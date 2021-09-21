https://tr.sputniknews.com/20210921/iran-cumhurbaskani-reisi-yaptirim-uygulamak-abdnin-yeni-savas-seklidir-1049121128.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yaptırım uygulamak, ABD’nin yeni savaş şeklidir

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yaptırım uygulamak, ABD’nin yeni savaş şeklidir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi BM 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD emperyalizmi hem ABD içerisinde hem de dışarı da güvenilmezdir. ABD... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T22:01+0300

2021-09-21T22:01+0300

2021-09-21T22:01+0300

dünya

abd

iran

bm genel kurulu

ibrahim reisi

yaptırım

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Reisi, “Yaptırım uygulamak ABD'nin diğer ülkelerle yeni savaş şekildir. Corona virüsü salgını döneminde uygulanan ilaç yaptırımı büyük bir cinayettir” ifadesini kullandı.Reisi açıklamalarının devamında, “İran karşıtı proje tamamen başarısız olmuştur. Tüm taraflar nükleer anlaşmaya geri dönmelidir” dedi.

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abd, iran, bm genel kurulu, ibrahim reisi, yaptırım