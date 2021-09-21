https://tr.sputniknews.com/20210921/istanbul-il-milli-egitim-muduru-sinif-karantinalari-korkutucu-duzeylere-ulasmadi-1049096693.html

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Sınıf karantinaları korkutucu düzeylere ulaşmadı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Sınıf karantinaları korkutucu düzeylere ulaşmadı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hiçbir okulda kapanma olmadığını belirterek "Sınıf karantinaları korkutucu düzeylere ulaşmadı" dedi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T10:48+0300

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koronavirüs

istanbul

karantina

levent yazıcı

öğrenciler

koronavirüs

istanbul il milli eğitim müdürlüğü

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En çok öğrenci ve öğretmenin bulunduğu İstanbul'da yüz yüze eğitimde iki haftalık süreç bitti, üçüncü haftaya başlandı.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okullardaki son durumu TRT Haber'e değerlendirdi.Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:'6 bin destek personeliyle okullarımız güçlendirildi'Bir sınıfta vaka görüldüğünde neler yapılıyor?

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, karantina, levent yazıcı, öğrenciler, koronavirüs, istanbul il milli eğitim müdürlüğü