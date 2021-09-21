https://tr.sputniknews.com/20210921/istanbul-valisi-yerlikaya-kentte-asilama-orani-yuzde-834e-ulasti-1049122402.html

İstanbul Valisi Yerlikaya: Kentte aşılama oranı yüzde 83.4'e ulaştı

İstanbul Valisi Yerlikaya: Kentte aşılama oranı yüzde 83.4'e ulaştı

İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı. Toplantıda konuşan Vali Yerlikaya bugün itibariyle İstanbul'da... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T22:40+0300

2021-09-21T22:40+0300

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koronavirüs

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İstanbul Valiliği'nde “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul’daki üniversitelerin rektörleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.'Zor bir savaş ile karşı karşıyayız'Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitim sürecinin kararlı adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:İstanbul'daki aşılama oranlarını da açıklayan Vali Yerlikaya, "27 Ağustos'ta İstanbul'umuz aşılamada yüzde 75'e ulaştı. Kendisine yakışan mavi renge kavuştu. Bugün itibariyle aşılama oranımız yüzde 83,4. 15 - 18 yaş arası birinci doz aşılama oranımız ise kısa sürede yüzde 49.5'e ulaştı. Yani her iki gencimizden birisi aşısını yaptırdı. Dün öğretmenlerimizin aşılama oranları açıklandı. Öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 92, ikinci doz aşı olan ve antikor kazanan öğretmen oranı yüzde 85" diye konuştu.İstanbul'un bir öğrenci şehri olduğuna dikkat çeken Vali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 14 devlet, 44 vakıf üniversitemiz, 3 meslek yüksek okulumuz var. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrenci sayımız 1 milyon 198 bin 318 idi. Bu rakamlar arttı. Uluslararası öğrenci sayımı 56 bin 102. Üniversite öğretim üyesi sayımız ise 36 bin 905. Bizler bilim insanlarımıza güveniyor ve gençliğimize inanıyoruz. Covid 19 engelini elbirliği ile aşacağımıza da hiç şüphe duymuyoruz" şeklinde konuştu.'YÖK olarak iki ayrı rehber çalışması yaptık'YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağının altını çizerek, şöyle konuştu:Özvar üniversitelerde aşılama oranlarına dikkat çekerek, "Yüksek öğretim sistemi içerisinde öğretim elemanlarımızın yüzde 88.56'sı bugün itibariyle ikinci aşılarını olmuş vaziyettedir. Bundan dolayı başta Yüksek öğretim kurumlarımız idarecileri ve aşı olmak konusunda kararlılık gösteren bütün öğretim elemanlarını bu vesile ile tebrik etmek isterim. İnşallah eğitim öğretim dönemi başlamadan önce bu oranı yüzde yüze çıkarmak istiyoruz. Bu rakamlar bize yeni akademik yıl dolayısıyla yüz yüze eğitim konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. İnşallah öğrencilerimiz de öğretim elemanları gibi aşılarını tamamlamak suretiyle yüz yüze eğitim için gerekli olana bu şartı yerine getirmiş olacaktır" dedi.'Özellikle koro çalışmaları gibi yüksek sesle yapılan aktivitelerin daha fazla damlacık oluşturarak riski attırdığı bilinmektedir'Üniversitelerde alınan tedbirleri de sıralayan Özvar, şu ifadeleri kullandı:

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istanbul, türkiye, istanbul valiliği, ali yerlikaya, koronavirüs