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İstanbul'da kripto para operasyonu: 73 cihaz ele geçirildi
İstanbul'da kripto para operasyonu: 73 cihaz ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T09:09+0300
2021-09-21T09:09+0300
türkiye
istanbul
fatih
operasyon
kripto para
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İstanbul’un Fatih ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tahmin edilen piyasa değeri 580 bin lirayı bulan 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Fatih'te bir iş hanında bulunan depoda arama yaptı.Aramada, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz bulundu.Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem uygulandı.
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istanbul, fatih, operasyon, kripto para

İstanbul'da kripto para operasyonu: 73 cihaz ele geçirildi

09:09 21.09.2021
© AAİstanbul'da kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi
İstanbul'da kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi.
İstanbul’un Fatih ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tahmin edilen piyasa değeri 580 bin lirayı bulan 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Fatih'te bir iş hanında bulunan depoda arama yaptı.
Aramada, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz bulundu.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem uygulandı.
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