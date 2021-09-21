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İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga
12:59 21.09.2021 (güncellendi: 13:13 21.09.2021)
© İHA / DOĞAN CAN CESURİstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
İstanbul Kağıthane’de lüks bir rezidansa girmek için güvenlik ile tartışan iki kişi, başaramayınca yumruk ve bastonla saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, taraflar Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Kağıthane'de, akşam saatlerinde meydana gelen olayada, rezidansta yaşayan 65 yaşındaki Şaban B. bir arkadaşı ile birlikte içeri girmek istedi. Ancak güvenlik görevlisi Zeki T., ismi kayıtlı olmayan misafiri içeri almak istemedi.
İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavgahttps://t.co/dU2pH1pS9a pic.twitter.com/b74cUkXJIM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 21, 2021
Bunun üzerine Şaban B. ile Zeki T. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeki T. ile Şaban B., yumruk yumruğa birbirine girerken, misafir olarak gelen diğer şahıs ise bastonla güvenlik görevlisine saldırdı. Bir süre sonra Şaban B. ve arkadaşı binadan çıkarak uzaklaşırken, güvenlik görevlileri bu sırada polis ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevliler, Şaban B.’yi ve güvenlik görevlisi Zeki T.’yi alarak polis merkezine götürdü. Öte yandan yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevliler, Şaban B.’yi ve güvenlik görevlisi Zeki T.’yi alarak polis merkezine götürdü. Öte yandan yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.