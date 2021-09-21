https://tr.sputniknews.com/20210921/istanbulda-luks-rezidansta-baston-ve-yumruklu-kavga--1049100475.html

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga

İstanbul Kağıthane’de lüks bir rezidansa girmek için güvenlik ile tartışan iki kişi, başaramayınca yumruk ve bastonla saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T12:59+0300

2021-09-21T12:59+0300

2021-09-21T13:13+0300

türkiye

istanbul

kavga

rezidans

güvenlik

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İstanbul Kağıthane'de, akşam saatlerinde meydana gelen olayada, rezidansta yaşayan 65 yaşındaki Şaban B. bir arkadaşı ile birlikte içeri girmek istedi. Ancak güvenlik görevlisi Zeki T., ismi kayıtlı olmayan misafiri içeri almak istemedi. Bunun üzerine Şaban B. ile Zeki T. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeki T. ile Şaban B., yumruk yumruğa birbirine girerken, misafir olarak gelen diğer şahıs ise bastonla güvenlik görevlisine saldırdı. Bir süre sonra Şaban B. ve arkadaşı binadan çıkarak uzaklaşırken, güvenlik görevlileri bu sırada polis ekiplerini arayarak yardım istedi.Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevliler, Şaban B.’yi ve güvenlik görevlisi Zeki T.’yi alarak polis merkezine götürdü. Öte yandan yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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istanbul, kavga, rezidans, güvenlik