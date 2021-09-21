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Sevgilisinin boğazını keserek öldüren sanık: Psikolojim bozuk
Sevgilisinin boğazını keserek öldüren sanık: Psikolojim bozuk
İzmir'de 3 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldüren şahıs, cinayetle ilgili yargılandığı duruşmada "Psikolojim bozuk" ifadesini kullandı. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T06:56+0300
2021-09-21T06:56+0300
yaşam
izmir
türkiye
kadın cinayeti
gaziemir
kadın cinayetleri
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu, sevgilisi olduğu iddia edilen Soner Ç. tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.Olayın ardından tutuklanan katil zanlısı hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Soner Ç., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katılırken, Sevda Çelemoğlu’nun ailesi ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkemede ifadesi alınan Soner Ç., psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Baba Adem Çelemoğlu ise kızının Soner Ç. tarafından tehdit ve darp edildiğini belirtti.Mahkeme heyeti, Soner Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, HTS kayıtları ile cep telefonunda suça dair delillerin araştırılmasını istedi ve duruşmayı erteledi.
https://tr.sputniknews.com/20210704/izmirde-kadin-cinayeti-hakkinda-uzaklastirma-karari-aldirdigi-erkek-tarafindan-bogazi-kesilerek-1044882254.html
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izmir, türkiye, kadın cinayeti, gaziemir, kadın cinayetleri

Sevgilisinin boğazını keserek öldüren sanık: Psikolojim bozuk

06:56 21.09.2021
© AAMahkeme - duruşma salonu
Mahkeme - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
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İzmir'de 3 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldüren şahıs, cinayetle ilgili yargılandığı duruşmada "Psikolojim bozuk" ifadesini kullandı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu, sevgilisi olduğu iddia edilen Soner Ç. tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.
Olayın ardından tutuklanan katil zanlısı hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Soner Ç., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katılırken, Sevda Çelemoğlu’nun ailesi ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Mahkemede ifadesi alınan Soner Ç., psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Baba Adem Çelemoğlu ise kızının Soner Ç. tarafından tehdit ve darp edildiğini belirtti.
Mahkeme heyeti, Soner Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, HTS kayıtları ile cep telefonunda suça dair delillerin araştırılmasını istedi ve duruşmayı erteledi.
İzmir'de kadın cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2021
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İzmir'de kadın cinayeti: Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
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