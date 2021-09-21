https://tr.sputniknews.com/20210921/kadikoy-anadolu-lisesinde-nakil-sorusturmasi-1049118854.html

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde ‘nakil’ soruşturması

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde ‘nakil’ soruşturması

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan mevzuata aykırı şekilde İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’ne naklinin gerçekleştiği... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T20:24+0300

2021-09-21T20:24+0300

2021-09-21T20:24+0300

yaşam

kadıköy anadolu lisesi

milli eğitim bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1048824506_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cbcda1ad4646ba615b72ab2443132be4.jpg

İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan mevzuata aykırı şekilde İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’ne naklinin gerçekleştiği iddialarıyla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) soruşturma başlatmıştı.Milli Eğitim Bakanlığı "İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ile Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) tarafından yapılan ortak açıklamada, "Camianın sivil toplum kuruluşları olan KALİD ve KALEV mevzuata açıkça aykırı olarak değerlendirilen keyfi ve oldu bitti şeklindeki bu işlemin geri alınmasını/iptalini ve bu hukuksuzlukta rolü olan tüm ilgililerin adli/idari soruşturmaya tabi tutulmasını talep etmektedir.Talebimiz, herhangi bir kişi ya da özel bir duruma karşı sübjektif nitelikli değildir, keyfi uygulamalara ve mevzuat ihlallerine karşıdır ve objektif hukuksal gerekçelere dayalıdır. Hatalı ve hukuka aykırı bir uygulama meşru kılınırsa; adil olmaması bir yana, keyfi tutumlara, kayırmacılığa ve art niyetli arayışlara arka yollar ve kötü emsal oluşturacağı açıktır.Olayda kişisel olarak bir kusuru olmayan öğrenci kardeşimizin de konu daha fazla sürüncemede bırakılmadan mevzuata uygun şekilde ve puanı doğrultusunda hak ettiği okula yerleştirilerek eğitim hayatına sağlık ve başarı ile devam etmesi en büyük dileğimizdir.Konu hakkındaki hukuki / idari girişimler başta olmak üzere her türlü gelişme dikkatle izlenmektedir ve her aşamada camiamız bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre, soruşturma henüz sonuçlanmadı, süreç hala devam ediyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadıköy anadolu lisesi, milli eğitim bakanlığı