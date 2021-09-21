Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA I Türkiye'de 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi, 260 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210921/kadikoy-anadolu-lisesinde-nakil-sorusturmasi-1049118854.html
Kadıköy Anadolu Lisesi’nde ‘nakil’ soruşturması
Kadıköy Anadolu Lisesi’nde ‘nakil’ soruşturması
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan mevzuata aykırı şekilde İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’ne naklinin gerçekleştiği... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T20:24+0300
2021-09-21T20:24+0300
yaşam
kadıköy anadolu lisesi
milli eğitim bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1048824506_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cbcda1ad4646ba615b72ab2443132be4.jpg
İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan mevzuata aykırı şekilde İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’ne naklinin gerçekleştiği iddialarıyla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) soruşturma başlatmıştı.Milli Eğitim Bakanlığı "İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ile Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) tarafından yapılan ortak açıklamada, "Camianın sivil toplum kuruluşları olan KALİD ve KALEV mevzuata açıkça aykırı olarak değerlendirilen keyfi ve oldu bitti şeklindeki bu işlemin geri alınmasını/iptalini ve bu hukuksuzlukta rolü olan tüm ilgililerin adli/idari soruşturmaya tabi tutulmasını talep etmektedir.Talebimiz, herhangi bir kişi ya da özel bir duruma karşı sübjektif nitelikli değildir, keyfi uygulamalara ve mevzuat ihlallerine karşıdır ve objektif hukuksal gerekçelere dayalıdır. Hatalı ve hukuka aykırı bir uygulama meşru kılınırsa; adil olmaması bir yana, keyfi tutumlara, kayırmacılığa ve art niyetli arayışlara arka yollar ve kötü emsal oluşturacağı açıktır.Olayda kişisel olarak bir kusuru olmayan öğrenci kardeşimizin de konu daha fazla sürüncemede bırakılmadan mevzuata uygun şekilde ve puanı doğrultusunda hak ettiği okula yerleştirilerek eğitim hayatına sağlık ve başarı ile devam etmesi en büyük dileğimizdir.Konu hakkındaki hukuki / idari girişimler başta olmak üzere her türlü gelişme dikkatle izlenmektedir ve her aşamada camiamız bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre, soruşturma henüz sonuçlanmadı, süreç hala devam ediyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1048824506_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_0818382b836057fa3930c887ab79db74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadıköy anadolu lisesi, milli eğitim bakanlığı

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde ‘nakil’ soruşturması

20:24 21.09.2021
© DHAKadıköy Anadolu Lisesi
Kadıköy Anadolu Lisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© DHA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan mevzuata aykırı şekilde İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’ne naklinin gerçekleştiği iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Bakanlık'tan edinilen bilgiye göre soruşturma devam ediyor
İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan mevzuata aykırı şekilde İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’ne naklinin gerçekleştiği iddialarıyla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) soruşturma başlatmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı "İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.
Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ile Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) tarafından yapılan ortak açıklamada, "Camianın sivil toplum kuruluşları olan KALİD ve KALEV mevzuata açıkça aykırı olarak değerlendirilen keyfi ve oldu bitti şeklindeki bu işlemin geri alınmasını/iptalini ve bu hukuksuzlukta rolü olan tüm ilgililerin adli/idari soruşturmaya tabi tutulmasını talep etmektedir.
Talebimiz, herhangi bir kişi ya da özel bir duruma karşı sübjektif nitelikli değildir, keyfi uygulamalara ve mevzuat ihlallerine karşıdır ve objektif hukuksal gerekçelere dayalıdır. Hatalı ve hukuka aykırı bir uygulama meşru kılınırsa; adil olmaması bir yana, keyfi tutumlara, kayırmacılığa ve art niyetli arayışlara arka yollar ve kötü emsal oluşturacağı açıktır.
Olayda kişisel olarak bir kusuru olmayan öğrenci kardeşimizin de konu daha fazla sürüncemede bırakılmadan mevzuata uygun şekilde ve puanı doğrultusunda hak ettiği okula yerleştirilerek eğitim hayatına sağlık ve başarı ile devam etmesi en büyük dileğimizdir.
Konu hakkındaki hukuki / idari girişimler başta olmak üzere her türlü gelişme dikkatle izlenmektedir ve her aşamada camiamız bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre, soruşturma henüz sonuçlanmadı, süreç hala devam ediyor.
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:12Mahir Polat: İBB, İnterpol bildirimi yapılmış ve durdurulması sağlanmış müzayadelerden eser almaz
21:09Türkiye'de 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi, 260 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
21:03Köpeği ezen doktora 'mala zarar verme' suçundan açılan davada 'kasıt yok' gerekçesiyle beraat
21:02Karantinayı ihlal eden adam, 'Doktorları boş yere dövmüyoruz' diyerek aile hekimini de tehdit etti
20:52Eski Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman İnce’ye hapis cezası
20:49Kadın futbol liginde yer alacak 6 takım belli oldu
20:42Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi
20:29Almanya'yla varılan 'soykırım anlaşması'nı reddeden Namibyalılar meclisi bastı
20:26‘Türkiye, Afganistan’daki sorunun ŞİÖ kapsamında çözümünde önemli rol oynayabilir’
20:24Kadıköy Anadolu Lisesi’nde ‘nakil’ soruşturması
20:19Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen profesör gözaltına alındı
20:12Uyuşturucu tacirlerine karşı 1200 polisle uygulama başlatıldı
20:08Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti
20:03Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz
19:58Rusya’da tamamlanan Duma seçimleri sonucunda partilerin yeni koltuk dağılımı belli oldu
19:56Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde yeni yapılanmayla çağ atlamıştır
19:50Putin’den Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’na tebrik telgrafı
19:46İzmir depreminde 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı için hazırlanan iddianame kabul edildi
19:46CIA Direktörü'nün ziyaretine eşlik eden üst düzey istihbarat görevlisinde 'Havana Sendromu' görüldü
19:41Rus komutan: Afganistan'daki militanların ŞİÖ ülkelerinin topraklarına girme riski bulunuyor