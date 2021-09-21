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Kadıköy Belediye Başkanı'ndan Kalamış Yat Limanı açıklaması: İhaleye katılmamızı engellediler
Kadıköy Belediye Başkanı'ndan Kalamış Yat Limanı açıklaması: İhaleye katılmamızı engellediler
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde Kalamış Yat Limanı İhalesi'yle ilgili konuştu. İhaleye katılımlarının... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T13:17+0300
2021-09-21T13:26+0300
türkiye
kadıköy
özelleştirme idaresi başkanlığı
ihale
kadıköy belediyesi
özelleştirme
şerdil dara odabaşı
kalamış yat limanı
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ankara’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İhalesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugünün ihale için son başvuru günü olduğunu belirten Odabaşı, "Kadıköy'ün ciğerleri kesilecek, Kadıköy'ün anıları silinecek. Biz bugün buraya 'Dur' demek için geldik. Bu büyük hatadan dönün demek için geldik. 'Kalamış sahilimize çökmeyin' demeye geldik. Sahilimizi yeşil düşmanlarından korumak için geldik" dedi. Odabaşı, daha önce özelleştirme projesine itiraz ettiklerini hatırlattı. "Özelleştirme projesine itiraz ederek 'Kadıköy sahili Kadıköylülerindir, peşkeş çekmeyin' dedik. İtirazımızı kabul etmediler. 'Yeter ki Kalamış kurtulsun' dedik, ihaleye girmek istedik. Bizleri ihale dışı bırakarak teklif vermemizi bile engellediler" ifadesini kullanan Odabaşı, bunun üzerine bir itiraz kampanyası başlattıklarını söyledi. Odabaşı, şöyle devam etti:"Bizler Kalamış Sahili'ne rant için değil, Kadıköylüler için talibiz. Daha önce Kadıköy'de söyledim, burada tekrar söylüyorum. İhaleye girecek firmalara sesleniyorum, halka rağmen, halkın faydasını gözetmeyen bu projeye onay vermeyeceğiz. Bizi duymak istemeyenlere, itirazımızı görmeyenlere bu sefer de Özelleştirme İdaresi önünden sesleniyoruz. Bu ihaleyi durdurun. Bu tarihi hatadan vazgeçin. Bir çevre katliamı daha yapmayın. Çocuklarınızın, torunlarınızın alacağı nefesi kesmeyin. Kalamış Sahili'nden elinizi çekin, Kalamış'ı halka bırakın."50 binin üzerinde itiraz dilekçesini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verileceğini söyleyen Odabaşı, "Tekrar tekrar sesleniyorum, Kadıköylüler olarak Kalamış'a kimsenin çökmesine izin vermeyeceğiz" dedi.Ne olmuştu?Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirileceğini duyurmuştu.Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bu karara tepki göstermiş ve “Kimse buraya ‘çökmesin' diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz" açıklamasında bulunmuştu.Kadıköy Belediyesi'nin 7 Haziran tarihli meclis toplantısında ihale teknik şartnamesini almak, teminat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için oybirliği ile Odabaşı'na yetki verilmişti.Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesiyle ilgili açılan ihaleye katılmak için yaptığı başvuru, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağı gerekçe gösterilerek reddedilmişti.
türkiye
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kadıköy, özelleştirme idaresi başkanlığı, ihale, kadıköy belediyesi, özelleştirme, şerdil dara odabaşı, kalamış yat limanı

Kadıköy Belediye Başkanı'ndan Kalamış Yat Limanı açıklaması: İhaleye katılmamızı engellediler

13:17 21.09.2021 (güncellendi: 13:26 21.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter Şerdil Dara Odabaşı
Şerdil Dara Odabaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde Kalamış Yat Limanı İhalesi'yle ilgili konuştu. İhaleye katılımlarının engellendiğini söyleyen Odabaşı, 50 binin üzerinde itiraz dilekçesi verdiklerini kaydetti.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ankara’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İhalesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bugünün ihale için son başvuru günü olduğunu belirten Odabaşı, "Kadıköy'ün ciğerleri kesilecek, Kadıköy'ün anıları silinecek. Biz bugün buraya 'Dur' demek için geldik. Bu büyük hatadan dönün demek için geldik. 'Kalamış sahilimize çökmeyin' demeye geldik. Sahilimizi yeşil düşmanlarından korumak için geldik" dedi.
Odabaşı, daha önce özelleştirme projesine itiraz ettiklerini hatırlattı. "Özelleştirme projesine itiraz ederek 'Kadıköy sahili Kadıköylülerindir, peşkeş çekmeyin' dedik. İtirazımızı kabul etmediler. 'Yeter ki Kalamış kurtulsun' dedik, ihaleye girmek istedik. Bizleri ihale dışı bırakarak teklif vermemizi bile engellediler" ifadesini kullanan Odabaşı, bunun üzerine bir itiraz kampanyası başlattıklarını söyledi. Odabaşı, şöyle devam etti:
"Bizler Kalamış Sahili'ne rant için değil, Kadıköylüler için talibiz. Daha önce Kadıköy'de söyledim, burada tekrar söylüyorum. İhaleye girecek firmalara sesleniyorum, halka rağmen, halkın faydasını gözetmeyen bu projeye onay vermeyeceğiz. Bizi duymak istemeyenlere, itirazımızı görmeyenlere bu sefer de Özelleştirme İdaresi önünden sesleniyoruz. Bu ihaleyi durdurun. Bu tarihi hatadan vazgeçin. Bir çevre katliamı daha yapmayın. Çocuklarınızın, torunlarınızın alacağı nefesi kesmeyin. Kalamış Sahili'nden elinizi çekin, Kalamış'ı halka bırakın."
50 binin üzerinde itiraz dilekçesini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verileceğini söyleyen Odabaşı, "Tekrar tekrar sesleniyorum, Kadıköylüler olarak Kalamış'a kimsenin çökmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirileceğini duyurmuştu.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bu karara tepki göstermiş ve “Kimse buraya ‘çökmesin' diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz" açıklamasında bulunmuştu.
Kadıköy Belediyesi'nin 7 Haziran tarihli meclis toplantısında ihale teknik şartnamesini almak, teminat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için oybirliği ile Odabaşı'na yetki verilmişti.
Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesiyle ilgili açılan ihaleye katılmak için yaptığı başvuru, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağı gerekçe gösterilerek reddedilmişti.
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