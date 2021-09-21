Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210921/kadirovdan-bidena-cecenistandaki-cinsel-azinliklar-yaniti-garip-ve-sacma-1049123757.html
Kadirov’dan Biden’a ‘Çeçenistan’daki cinsel azınlıklar’ yanıtı: Garip ve saçma
Kadirov’dan Biden’a ‘Çeçenistan’daki cinsel azınlıklar’ yanıtı: Garip ve saçma
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, ABD Başkanı Joe Biden’in Çeçenistan’daki cinsel azınlıklarla ilgili sözlerini... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T23:23+0300
2021-09-21T23:23+0300
dünya
rusya
abd
çeçenistan
ramzan kadirov
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104203/40/1042034034_0:122:2401:1473_1920x0_80_0_0_cda3cc6543bdeb831095eeaf75829ca5.jpg
ABD Başkanı Joe Biden’in BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Çeçenistan’dan Kamerun’a cinsel azınlıkların haklarına destek vermesini değerlendiren Ramzan Kadirov, Telegra-kanalından yaptığı paylaşımda, “Tüm Müslüman devletlere kızgın, Arap dünyasını uçak bombalarıyla süren, dünyanın en baş belası, saldırgan ülkenin, Afganistan’dan askerlerini rezil biçimde geri çeken lideri Biden, görünürde bir sebep olmadan aniden Çeçen Cumhuriyeti'nden bahsetmeye başladı. ABD Başkanlığı görevinde bir takım gülünç açıklamalarından ve eylemlerinden henüz yeni kendimize gelirken yeni garip ve saçma açıklamalarıyla bizi şenlendirdi” ifadesine yer verdi.Çeçen lider, “Biden o kadar saçma bir açıklama yaptı ki, bu açıklamaya yanıt olarak sadece, Çeçen Cumhuriyeti’nde eşcinsellerin olmadığını kendi gözleriyle görmesi için onu buraya davet edebilirim” diye ekledi.
rusya
abd
çeçenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104203/40/1042034034_138:0:2263:1594_1920x0_80_0_0_85661888471326ab7a17dae4c3c98524.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, çeçenistan, ramzan kadirov, joe biden

Kadirov’dan Biden’a ‘Çeçenistan’daki cinsel azınlıklar’ yanıtı: Garip ve saçma

23:23 21.09.2021
© Sputnik / Sergey Guneev / Fotoğraf bankasına girRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, ABD Başkanı Joe Biden’in Çeçenistan’daki cinsel azınlıklarla ilgili sözlerini garip ve saçma olarak nitelendirdi ve ABD liderini bölgeye davet etti.
ABD Başkanı Joe Biden’in BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Çeçenistan’dan Kamerun’a cinsel azınlıkların haklarına destek vermesini değerlendiren Ramzan Kadirov, Telegra-kanalından yaptığı paylaşımda, “Tüm Müslüman devletlere kızgın, Arap dünyasını uçak bombalarıyla süren, dünyanın en baş belası, saldırgan ülkenin, Afganistan’dan askerlerini rezil biçimde geri çeken lideri Biden, görünürde bir sebep olmadan aniden Çeçen Cumhuriyeti'nden bahsetmeye başladı. ABD Başkanlığı görevinde bir takım gülünç açıklamalarından ve eylemlerinden henüz yeni kendimize gelirken yeni garip ve saçma açıklamalarıyla bizi şenlendirdi” ifadesine yer verdi.

Çeçen lider, “Biden o kadar saçma bir açıklama yaptı ki, bu açıklamaya yanıt olarak sadece, Çeçen Cumhuriyeti’nde eşcinsellerin olmadığını kendi gözleriyle görmesi için onu buraya davet edebilirim” diye ekledi.
913000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:22Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta BM binası içindeki Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi
00:05Annesi paylaştı: Öykü Arin ilkokula başladı, kelimeler kifayetsiz kalır
00:03Prof. Naci Görür bölgedeki takipçilerini uyardı: 'Gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz'
DünKansere yakalanan oyuncu Canan Ergüder'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
DünMurat Sancak, Balotelli-Sergen Yalçın gerginliğini yorumladı: 'Deliye deli denmez'
DünAvrupa Birliği: Kabil ve 'AUKUS' stratejik özerkliğe daha fazla odaklanmamız gerektiğini gösterdi
DünMarmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4-8 derece azalması bekleniyor
DünYıldız Tilbe ameliyat oldu
DünŞi: Çin, yıl sonuna kadar dünyaya 2 milyar doz Kovid-19 aşısı tedarik etmeyi hedefliyor
DünSağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız
DünKadirov’dan Biden’a ‘Çeçenistan’daki cinsel azınlıklar’ yanıtı: Garip ve saçma
DünSergen Yalçın'dan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a tepki
DünRusya’da tur operatörleri Rus turistler için yurtdışı aşı turları başlattı
DünABD Başkanı Biden'dan seçimi kazanan Kanada Başbakanı Trudeau'ya tebrik mesajı
DünBağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi, 99. kuruluş yıldönümünü kutluyor
DünFreni boşalan TIR önüne kattığı 6 aracı biçti: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
DünBeyaz Saray: Biden, Meksika sınırından gelen görüntüleri 'dehşet verici' buluyor
DünAlmanya'da rehine krizi: Silahlı bir kişi, otobüsteki 3 yolcuyu rehin aldı
DünMario Balotelli, gol sonrası Sergen Yalçın'ı hedef aldı
Dünİstanbul Valisi Yerlikaya: Kentte aşılama oranı yüzde 83.4'e ulaştı