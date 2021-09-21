https://tr.sputniknews.com/20210921/kadirovdan-bidena-cecenistandaki-cinsel-azinliklar-yaniti-garip-ve-sacma-1049123757.html

Kadirov’dan Biden’a ‘Çeçenistan’daki cinsel azınlıklar’ yanıtı: Garip ve saçma

Kadirov’dan Biden’a ‘Çeçenistan’daki cinsel azınlıklar’ yanıtı: Garip ve saçma

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, ABD Başkanı Joe Biden’in Çeçenistan’daki cinsel azınlıklarla ilgili sözlerini... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T23:23+0300

2021-09-21T23:23+0300

2021-09-21T23:23+0300

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çeçenistan

ramzan kadirov

joe biden

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ABD Başkanı Joe Biden’in BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Çeçenistan’dan Kamerun’a cinsel azınlıkların haklarına destek vermesini değerlendiren Ramzan Kadirov, Telegra-kanalından yaptığı paylaşımda, “Tüm Müslüman devletlere kızgın, Arap dünyasını uçak bombalarıyla süren, dünyanın en baş belası, saldırgan ülkenin, Afganistan’dan askerlerini rezil biçimde geri çeken lideri Biden, görünürde bir sebep olmadan aniden Çeçen Cumhuriyeti'nden bahsetmeye başladı. ABD Başkanlığı görevinde bir takım gülünç açıklamalarından ve eylemlerinden henüz yeni kendimize gelirken yeni garip ve saçma açıklamalarıyla bizi şenlendirdi” ifadesine yer verdi.Çeçen lider, “Biden o kadar saçma bir açıklama yaptı ki, bu açıklamaya yanıt olarak sadece, Çeçen Cumhuriyeti’nde eşcinsellerin olmadığını kendi gözleriyle görmesi için onu buraya davet edebilirim” diye ekledi.

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rusya, abd, çeçenistan, ramzan kadirov, joe biden