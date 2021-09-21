Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210921/kanadada-baskin-secime-giden-trudeau-basbakan-kaldi-ama-parlamento-cogunlugunu-elde-edemedi-1049096077.html
Kanada'da baskın seçime giden Trudeau başbakan kaldı, ama parlamento çoğunluğunu elde edemedi
Kanada'da baskın seçime giden Trudeau başbakan kaldı, ama parlamento çoğunluğunu elde edemedi
Planlanandan 2 yıl önce seçim ilan eden Trudeau, çıkardığı aşı zorunluluğu düzenlemelerine karşı protestolara rağmen sandıkta başbakan olarak kaldı. Ancak... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T10:23+0300
2021-09-21T10:28+0300
dünya
kanada
justin trudeau
erin o’toole
protesto
erken seçim
aşı karşıtlığı
kanada halk partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049095856_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_4bdebd4d52d0b9f13067d3ffec5d57ea.jpg
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, parlamento çoğunluğunu elde etmek için gittiği baskın seçimden pozisyon değişikliği olmadan çıktı. Kanada televizyon kanallarının projeksiyonlarına göre Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti, 2019'da kaybettiği parlamento çoğunluğunu baskın seçimle de geri kazanamadığından azınlık hükümeti kurmaya çalışacak. Planlanandan iki yıl önce ilan edilen federal genel seçimler, Trudeau'ya yönelik aşı zorunluluğu karşıtı protestoların gölgesinde düzenledi. 27 milyon 366 bin 297 seçmenin yüzde 45.65'i sandığa gitti. Ancak pandemi nedeniyle normalden daha az seçim merkezi açıldığından bazılarında uzun kuyruklar oluştu. Bir milyondan fazla Kanadalının postayla yolladığı oyların sayımına bugün geçilecek. 610 milyon Kanada doları harcanan 5 haftalık seçim kampanyalarının ardından parlamentodaki statüko değişmedi. Geçerli oyların yüzde 31.7'sini toplayan Liberal Parti, 308 milletvekilliğinden 156'sını alarak tek başına iktidar olmak için gereken 170 vekilliğe ulaşamadı. Trudeau, sonuçların belli olmaya başlamasının ardından, 'milyonlarca Kanadalının kendisinin ilerici programından yana oy kullandığını' söyledi. Ancak Trudeau'nun Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Maryam Monsef, Kanada'da 60 yıldır seçimlerde belirleyici bölge olan Ontario'nun Peterborough kentinden aday gösterildiği milletvekilliği yarışını Muhafazakar Parti adayına kaybetti.Halk oyunun çoğunluğu anamuhalefetteki Muhafazakarlara gittiAnamuhalefetteki Muhafazakar Parti, oyların yüzde 34.1'ini almasına, yani iktidar partisinden daha fazla oy toplamasına rağmen, seçim sistemi nedeniyle 121 vekilde kaldı. Dış politika ve ulusal güvenlik konularında Trudeau'dan daha şahin pozisyon alan Muhafazakar Parti lideri Erin O'Toole, anamuhalefet lideri kalarak Trudeau'ya meydan okumaya devam edeceğini söyledi. Frankofon ayrılıkçıların Quebec Bloğu Partisi yüzde 8.2 oy (32 milletvekilli), Yeni Demokrat Parti yüzde 17.6 oy (27 milletvekili) ve Yeşil Parti de yüzde 2.2 oy (2 milletvekili) aldı.Aşırı sağcı liderle aşı karşıtı partisi parlamento dışı kaldıAşırı sağcı çizgideki Kanada Halk Partisi lideri Maxime Bernier, memleketi olan Quebec eyaletinin Beauce kentinde milletvekili seçilmek için yeterli oy alamadı. Halk Partisi de Trudeau'nun Kovid aşısını zorunlu kılan düzenlemelerine muhalefet platformu üzerinden ulusal hareket inşa etmesine rağmen bir vekillik bile kazanamadı.Parlamento dışı kalan bir başka parti lideri de Toronto Merkez seçim bölgesinden aday olan Yeşiller Partisi lideri Annamie Paul oldu.
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049095856_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9be178035ebebb7f6abfeb5c22d66bf4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanada, justin trudeau, erin o’toole, protesto, erken seçim, aşı karşıtlığı, kanada halk partisi

Kanada'da baskın seçime giden Trudeau başbakan kaldı, ama parlamento çoğunluğunu elde edemedi

10:23 21.09.2021 (güncellendi: 10:28 21.09.2021)
© REUTERS / CARLOS OSORIOKanada baskın seçimlerinin ilk sonuçlarının ardından açıklama yapan Liberal Partili Başbakan Justin Trudeau, kürsüde Sophie Gregoire ile öpüşürken
Kanada baskın seçimlerinin ilk sonuçlarının ardından açıklama yapan Liberal Partili Başbakan Justin Trudeau, kürsüde Sophie Gregoire ile öpüşürken - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / CARLOS OSORIO
Abone ol
Planlanandan 2 yıl önce seçim ilan eden Trudeau, çıkardığı aşı zorunluluğu düzenlemelerine karşı protestolara rağmen sandıkta başbakan olarak kaldı. Ancak partisi, parlamento çoğunluğunu kazanamadı. Diğer yandan aşı karşıtlığını pompalayan aşırı sağcı parti, parlamentoya giremedi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, parlamento çoğunluğunu elde etmek için gittiği baskın seçimden pozisyon değişikliği olmadan çıktı. Kanada televizyon kanallarının projeksiyonlarına göre Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti, 2019'da kaybettiği parlamento çoğunluğunu baskın seçimle de geri kazanamadığından azınlık hükümeti kurmaya çalışacak.
Planlanandan iki yıl önce ilan edilen federal genel seçimler, Trudeau'ya yönelik aşı zorunluluğu karşıtı protestoların gölgesinde düzenledi. 27 milyon 366 bin 297 seçmenin yüzde 45.65'i sandığa gitti. Ancak pandemi nedeniyle normalden daha az seçim merkezi açıldığından bazılarında uzun kuyruklar oluştu. Bir milyondan fazla Kanadalının postayla yolladığı oyların sayımına bugün geçilecek.
610 milyon Kanada doları harcanan 5 haftalık seçim kampanyalarının ardından parlamentodaki statüko değişmedi. Geçerli oyların yüzde 31.7'sini toplayan Liberal Parti, 308 milletvekilliğinden 156'sını alarak tek başına iktidar olmak için gereken 170 vekilliğe ulaşamadı. Trudeau, sonuçların belli olmaya başlamasının ardından, 'milyonlarca Kanadalının kendisinin ilerici programından yana oy kullandığını' söyledi. Ancak Trudeau'nun Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Maryam Monsef, Kanada'da 60 yıldır seçimlerde belirleyici bölge olan Ontario'nun Peterborough kentinden aday gösterildiği milletvekilliği yarışını Muhafazakar Parti adayına kaybetti.

Halk oyunun çoğunluğu anamuhalefetteki Muhafazakarlara gitti

Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti, oyların yüzde 34.1'ini almasına, yani iktidar partisinden daha fazla oy toplamasına rağmen, seçim sistemi nedeniyle 121 vekilde kaldı. Dış politika ve ulusal güvenlik konularında Trudeau'dan daha şahin pozisyon alan Muhafazakar Parti lideri Erin O'Toole, anamuhalefet lideri kalarak Trudeau'ya meydan okumaya devam edeceğini söyledi.
Frankofon ayrılıkçıların Quebec Bloğu Partisi yüzde 8.2 oy (32 milletvekilli), Yeni Demokrat Parti yüzde 17.6 oy (27 milletvekili) ve Yeşil Parti de yüzde 2.2 oy (2 milletvekili) aldı.

Aşırı sağcı liderle aşı karşıtı partisi parlamento dışı kaldı

Aşırı sağcı çizgideki Kanada Halk Partisi lideri Maxime Bernier, memleketi olan Quebec eyaletinin Beauce kentinde milletvekili seçilmek için yeterli oy alamadı. Halk Partisi de Trudeau'nun Kovid aşısını zorunlu kılan düzenlemelerine muhalefet platformu üzerinden ulusal hareket inşa etmesine rağmen bir vekillik bile kazanamadı.
Parlamento dışı kalan bir başka parti lideri de Toronto Merkez seçim bölgesinden aday olan Yeşiller Partisi lideri Annamie Paul oldu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:41Fahiş fiyat eylem planıyla ilgili detaylar belli oldu
10:24Şaka yapayım derken yeğenine çarptı
10:23Kanada'da baskın seçime giden Trudeau başbakan kaldı, ama parlamento çoğunluğunu elde edemedi
10:20Selvi: Kılıçdaroğlu, İmralı’ya da gidecek mi?
10:19Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişi yakalandı: Hastanede çıkartılabildi
10:13Bakan Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti
10:06İYİ Partili Dervişoğlu: HDP meşrudur
10:02Taliban, bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı: Hiç kadın yok
10:00Türkiye Dışişleri: 'Duma seçimlerinde Kırım sonuçlarının Türkiye açısından hukuki geçerliliği yok'
09:57Hazır giyim ve tekstil sanayiinde yatırımın rotası Doğu'ya döndü
09:51Sağlık Bakanlığı, koronavirüs rehberini güncelledi: İki doz aşı olanlarla ilgili yeni karar
09:47Bitcoin'de 'risk kaçışı' sürüyor
09:45TÜSİAD Başkanı Kaslowski: AB, Türkiye'yi sınır bekçisi olarak görmekten vazgeçmeli
09:35Fuat Uğur: Eleştiriyorum ve uyarıyorum, çünkü umudum hala Erdoğan’da
09:33Emine Erdoğan: Vatana bağlılık, gönüllerden hiçbir zaman silinmez
09:30Sudan'da başarısız darbe girişimi: 40 gözaltı
09:28Konya'da tarihi eser niteliğinde 832 obje ele geçirildi
09:19Ankara'da su kuyusu tartışması: Bir kişi öldü
09:16Aslı Baykal'dan CHP'li Çeviköz'ün Mavi Vatan yorumuna tepki: Ana muhalefet için olacak iş değil
09:09İstanbul'da kripto para operasyonu: 73 cihaz ele geçirildi