https://tr.sputniknews.com/20210921/kanadada-baskin-secime-giden-trudeau-basbakan-kaldi-ama-parlamento-cogunlugunu-elde-edemedi-1049096077.html

Kanada'da baskın seçime giden Trudeau başbakan kaldı, ama parlamento çoğunluğunu elde edemedi

Kanada'da baskın seçime giden Trudeau başbakan kaldı, ama parlamento çoğunluğunu elde edemedi

Planlanandan 2 yıl önce seçim ilan eden Trudeau, çıkardığı aşı zorunluluğu düzenlemelerine karşı protestolara rağmen sandıkta başbakan olarak kaldı. Ancak... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T10:23+0300

2021-09-21T10:23+0300

2021-09-21T10:28+0300

dünya

kanada

justin trudeau

erin o’toole

protesto

erken seçim

aşı karşıtlığı

kanada halk partisi

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, parlamento çoğunluğunu elde etmek için gittiği baskın seçimden pozisyon değişikliği olmadan çıktı. Kanada televizyon kanallarının projeksiyonlarına göre Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti, 2019'da kaybettiği parlamento çoğunluğunu baskın seçimle de geri kazanamadığından azınlık hükümeti kurmaya çalışacak. Planlanandan iki yıl önce ilan edilen federal genel seçimler, Trudeau'ya yönelik aşı zorunluluğu karşıtı protestoların gölgesinde düzenledi. 27 milyon 366 bin 297 seçmenin yüzde 45.65'i sandığa gitti. Ancak pandemi nedeniyle normalden daha az seçim merkezi açıldığından bazılarında uzun kuyruklar oluştu. Bir milyondan fazla Kanadalının postayla yolladığı oyların sayımına bugün geçilecek. 610 milyon Kanada doları harcanan 5 haftalık seçim kampanyalarının ardından parlamentodaki statüko değişmedi. Geçerli oyların yüzde 31.7'sini toplayan Liberal Parti, 308 milletvekilliğinden 156'sını alarak tek başına iktidar olmak için gereken 170 vekilliğe ulaşamadı. Trudeau, sonuçların belli olmaya başlamasının ardından, 'milyonlarca Kanadalının kendisinin ilerici programından yana oy kullandığını' söyledi. Ancak Trudeau'nun Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Maryam Monsef, Kanada'da 60 yıldır seçimlerde belirleyici bölge olan Ontario'nun Peterborough kentinden aday gösterildiği milletvekilliği yarışını Muhafazakar Parti adayına kaybetti.Halk oyunun çoğunluğu anamuhalefetteki Muhafazakarlara gittiAnamuhalefetteki Muhafazakar Parti, oyların yüzde 34.1'ini almasına, yani iktidar partisinden daha fazla oy toplamasına rağmen, seçim sistemi nedeniyle 121 vekilde kaldı. Dış politika ve ulusal güvenlik konularında Trudeau'dan daha şahin pozisyon alan Muhafazakar Parti lideri Erin O'Toole, anamuhalefet lideri kalarak Trudeau'ya meydan okumaya devam edeceğini söyledi. Frankofon ayrılıkçıların Quebec Bloğu Partisi yüzde 8.2 oy (32 milletvekilli), Yeni Demokrat Parti yüzde 17.6 oy (27 milletvekili) ve Yeşil Parti de yüzde 2.2 oy (2 milletvekili) aldı.Aşırı sağcı liderle aşı karşıtı partisi parlamento dışı kaldıAşırı sağcı çizgideki Kanada Halk Partisi lideri Maxime Bernier, memleketi olan Quebec eyaletinin Beauce kentinde milletvekili seçilmek için yeterli oy alamadı. Halk Partisi de Trudeau'nun Kovid aşısını zorunlu kılan düzenlemelerine muhalefet platformu üzerinden ulusal hareket inşa etmesine rağmen bir vekillik bile kazanamadı.Parlamento dışı kalan bir başka parti lideri de Toronto Merkez seçim bölgesinden aday olan Yeşiller Partisi lideri Annamie Paul oldu.

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kanada, justin trudeau, erin o’toole, protesto, erken seçim, aşı karşıtlığı, kanada halk partisi