https://tr.sputniknews.com/20210921/kansere-yakalanan-oyuncu-canan-erguderden-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1049124792.html
Kansere yakalanan oyuncu Canan Ergüder'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
Kansere yakalanan oyuncu Canan Ergüder'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bir süredir meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder, başrolünü üstlendiği 'Sadan Hanım'ın galasında ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T23:58+0300
2021-09-21T23:58+0300
2021-09-21T23:58+0300
yaşam
gala
tedavi
meme kanseri
canan ergüder
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Oyuncu Canan Ergüder, meme kanseri teşhisiyle tedavi görmeye başlamış bu sebeple de rol aldığı diziden ayrılmıştı.Setlere ara veren Ergüder, 'Sadan Hanım' adlı belgesel filmde Alzheimer hastası Sadan Ünüvar’ı canlandırdı.Sadan Hanım'ın galası dün akşam yapıldı. Yeni imajı ile basının karşısına çıkan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili sorulara da yanıt verdi.Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere…" dedi.Canan Ergüder, galadan fotoğrafını sosyal medya hesabında da paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20210506/kanserle-mucadele-eden-canan-erguder-yeni-sacsiz-halime-alistim-1044438977.html
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gala, tedavi, meme kanseri, canan ergüder
Kansere yakalanan oyuncu Canan Ergüder'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bir süredir meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder, başrolünü üstlendiği 'Sadan Hanım'ın galasında ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Oyuncu Canan Ergüder
, meme kanseri teşhisiyle tedavi görmeye başlamış bu sebeple de rol aldığı diziden ayrılmıştı.
Setlere ara veren Ergüder, 'Sadan Hanım' adlı belgesel filmde Alzheimer hastası Sadan Ünüvar’ı canlandırdı.
Sadan Hanım'ın galası dün akşam yapıldı. Yeni imajı ile basının karşısına çıkan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili sorulara da yanıt verdi.
Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere…" dedi.
Canan Ergüder, galadan fotoğrafını sosyal medya hesabında da paylaştı.