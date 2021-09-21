https://tr.sputniknews.com/20210921/karantinayi-ihlal-eden-adam-doktorlari-bos-yere-dovmuyoruz-diyerek-aile-hekimini-de-tehdit-etti-1049119962.html

Karantinayı ihlal eden adam, 'Doktorları boş yere dövmüyoruz' diyerek aile hekimini de tehdit etti

Karantinayı ihlal eden adam, 'Doktorları boş yere dövmüyoruz' diyerek aile hekimini de tehdit etti

Edirne'de kızı koronavirüse yakalanan ve temaslı karantinasında olması gereken Süleyman Hızmalı, aile sağlığı merkezine giderek, ilaç yazdırmak istedi. Durumu... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T21:02+0300

2021-09-21T21:02+0300

2021-09-21T21:02+0300

yaşam

edirne

aile hekimliği

koronavirüs

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Kentte Muradiye Aile Sağlığı Merkezi'ne, saat 15.00 sıralarında giden Süleyman Hızmalı, aile hekimi Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş'e kimliğini vererek, kızına ilaç yazmasını istedi.DHA'nın haberine göre, kimlik bilgilerini sisteme giren Ateş, Hızmalı'nın kızının koronavirüse yakalandığını öğrenerek, "Sizin karantina altında olmanız gerekiyor, bu durumda ilaç yazamam. Lütfen dışarı çıkın" dedi.üleyman Hızmalı'nın ısrarı nedeniyle doktor ile aralarında tartışma başladı. Bu sırada Hızmalı, Dr. Ateş'e "Doktorları boş yere dövmüyoruz" dedi. Bunun üzerine Ateş, 'beyaz kod' verdi. Polis ekipleri ise kısa sürede odaya geldi. Ateş'in şikayeti üzerine gözaltına alınan Hızmalı, polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olan doktor Ateş de ifade vermek üzere emniyete gitti.Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş, sözlü şiddete uğradığını belirterek, "Karantinada olması gereken kişiye ilaç yazamayacağımı söyledim. Sözel şiddete uğradım, 'beyaz kod' verdim. Arkadaş da 'Doktorları boşuna dövmüyoruz' dedi bana. Bana sözel şiddet uyguladı, 'Bu ilacı yazacaksın' diye tehdit etti. Ben de 'beyaz kod' verdim" dedi.Süleyman Hızmalı ise kızının koronavirüse yakalandığını söyleyip, "Kızım bu yüzden dışarı çıkamıyor. 14 gün de geçti; zaten çift aşılı olanlar dışarı çıkabiliyormuş, dedim. O da 'Hayır sen ve senin aileni bir daha buraya sokmam' dedi. Ben saldırmadım, sözlü tartışma oldu" diye konuştu.

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edirne, aile hekimliği, koronavirüs