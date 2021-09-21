Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210921/kazakistanda-silahli-saldirida-5-kisi-oldu-1049091204.html
Kazakistan’da silahlı saldırıda 5 kişi öldü
Kazakistan’da silahlı saldırıda 5 kişi öldü
Kazakistan’ın Almatı kentinde, bir kişinin, mahkeme kararıyla onu evinden tahliye etmeye gelen icra memurları ile polise saldırması üzerine çıkan çatışmada... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T04:48+0300
2021-09-21T04:48+0300
dünya
kazakistan
silahlı saldırı
mahkeme kararı
ev sahibi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104135/90/1041359088_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_113624acb7fc468039ca81264b723506.jpg
Kazakistan medyasının aktardığına göre, olay Almatı kentinin Alatau semtinde meydana geldi. Polis ve icra memurları, mahkeme kararı gereği bir kişiyi evinden tahliye etmeye geldi.1967 doğumlu olduğu ifade edilen ev sahibi, gelen polis ve icra memurlarına av tüfeğiyle saldırdı. Çıkan çatışmada 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti.Almatı Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve olayın kontrol altına alındığı ifade edildi.
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104135/90/1041359088_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d4cb325600fce5f5cd661397a6370d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kazakistan, silahlı saldırı, mahkeme kararı, ev sahibi

Kazakistan’da silahlı saldırıda 5 kişi öldü

04:48 21.09.2021
© Sputnik / Anatoliy UstinenkoKazakistan - polis
Kazakistan - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Anatoliy Ustinenko
Abone ol
Kazakistan’ın Almatı kentinde, bir kişinin, mahkeme kararıyla onu evinden tahliye etmeye gelen icra memurları ile polise saldırması üzerine çıkan çatışmada, 2'si polis memuru en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Kazakistan medyasının aktardığına göre, olay Almatı kentinin Alatau semtinde meydana geldi. Polis ve icra memurları, mahkeme kararı gereği bir kişiyi evinden tahliye etmeye geldi.
1967 doğumlu olduğu ifade edilen ev sahibi, gelen polis ve icra memurlarına av tüfeğiyle saldırdı. Çıkan çatışmada 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti.
Almatı Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve olayın kontrol altına alındığı ifade edildi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:42AB Konseyi Başkanı Michel, ABD'yi 'denizaltı anlaşması nedeniyle sadakatsizlikle suçladı
05:34DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırı
05:19Tunus Cumhurbaşkanı Said: İstisnai kararlar devam edecek
05:14Zapad-2021 tatbikatına katılan Rus askerler Belarus’tan Rusya’ya dönüyor
05:05ABD, kasımdan itibaren ülkeye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşlarından aşı kanıtı isteyecek
04:48Kazakistan’da silahlı saldırıda 5 kişi öldü
04:34ABD Başkanı Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi
04:20Biden yönetimi, mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak
03:35Vatikan'a girişlerde Kovid-19'a yönelik 'Yeşil Geçiş' belgesi şartı
03:33Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD iş dünyası temsilcileriyle karşılıklı işbirliğimizi artırmalıyız
03:21Enerji Bakanı Dönmez ve Gazprom Başkanı Miller doğalgaz tedarikini görüştü
03:05Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times heyeti ile bir araya geldi
02:52Ev sahibi ile tartışan kiracı, eşyaları sokağa attı
02:45Bülent Ersoy'dan 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına yanıt: Olsa zaten söylerim
02:26TZOB Başkanı Bayraktar: Tavuk eti üreticisi artan girdi maliyetlerini karşılayamıyor
02:15Eda Erdem'den Ajda Pekkan’a forma hediyesi
02:15'İngiltere ile ABD arasındaki transatlantik uçuşlar, kasım ayı itibarıyla yeniden başlayacak'
02:07Karı-koca, 'dijital sazan sarmalı' yoluyla 34 vatandaşın 1 milyon 300 bin lira parasını dolandırdı
01:56AB Komisyonu Başkanı’ndan AUKUS tepkisi: AB üyesi bir ülkeye kabul edilemez muamele yapıldı
01:49Dünya Bankası Başkanı: 2023'e kadar tüm dünyanın yüzde 70'inin aşılandığını görmek istiyoruz