Kazakistan’da silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Kazakistan medyasının aktardığına göre, olay Almatı kentinin Alatau semtinde meydana geldi. Polis ve icra memurları, mahkeme kararı gereği bir kişiyi evinden tahliye etmeye geldi.1967 doğumlu olduğu ifade edilen ev sahibi, gelen polis ve icra memurlarına av tüfeğiyle saldırdı. Çıkan çatışmada 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti.Almatı Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve olayın kontrol altına alındığı ifade edildi.
Kazakistan’ın Almatı kentinde, bir kişinin, mahkeme kararıyla onu evinden tahliye etmeye gelen icra memurları ile polise saldırması üzerine çıkan çatışmada, 2'si polis memuru en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Kazakistan medyasının aktardığına göre, olay Almatı kentinin Alatau semtinde meydana geldi. Polis ve icra memurları, mahkeme kararı gereği bir kişiyi evinden tahliye etmeye geldi.
1967 doğumlu olduğu ifade edilen ev sahibi, gelen polis ve icra memurlarına av tüfeğiyle saldırdı. Çıkan çatışmada 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti.
Almatı Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve olayın kontrol altına alındığı ifade edildi.