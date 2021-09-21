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Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 31 bin 950 mermi ele geçirildi
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 31 bin 950 mermi ele geçirildi
Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda, bir otomobilin farklı bölmelerine gizlenmiş 31 bin 950 mermi ele geçirildi. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T15:33+0300
2021-09-21T15:33+0300
2021-09-21T15:33+0300
türkiye
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otomobil
mermi
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Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, araçta yapılan aramada 31 bin 950 tabanca mermisi ele geçirildi.Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye geçiş yapacak bir otomobilde arama yaptı.Ekipler, aracın sağ ve sol ön koltuk altında, bagaj kısmının sağ ve sol duvarları ile yedek lastik içerisinde 31 bin 950 mermi buldu.Sürücü gözaltına alındı.
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Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 31 bin 950 mermi ele geçirildi
Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda, bir otomobilin farklı bölmelerine gizlenmiş 31 bin 950 mermi ele geçirildi.
Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, araçta yapılan aramada 31 bin 950 tabanca mermisi ele geçirildi.
Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye geçiş yapacak bir otomobilde arama yaptı.
Ekipler, aracın sağ ve sol ön koltuk altında, bagaj kısmının sağ ve sol duvarları ile yedek lastik içerisinde 31 bin 950 mermi buldu.