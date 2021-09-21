https://tr.sputniknews.com/20210921/kina-gecesinde-damada-yumurta-un-yag-ve-sirkeli-su-dokuldu-bulasik-deterjaniyla-3-kere-yikandim-1049092428.html
Kına gecesinde damada yumurta, un, yağ ve sirkeli su döküldü: Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkandım
Kına gecesinde damada yumurta, un, yağ ve sirkeli su döküldü: Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkandım
Amasya’da evlenen bir adam, kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T07:08+0300
2021-09-21T07:08+0300
2021-09-21T07:07+0300
yaşam
türkiye
düğün
damat
kına gecesi
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Amasya’da evlenen bir adam, kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı döküldü.'Arkadaşlarımın arasındaki son bekar bendim'Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, “Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti” dedi.Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210907/dugunde-damada-11-bin-liralik-telefon-takti-1048702922.html
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türkiye, düğün, damat, kına gecesi
Amasya’da evlenen bir adam, kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı döküldü.
'Arkadaşlarımın arasındaki son bekar bendim'
Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, “Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti” dedi.
Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor” diye konuştu.