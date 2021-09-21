https://tr.sputniknews.com/20210921/kina-gecesinde-damada-yumurta-un-yag-ve-sirkeli-su-dokuldu-bulasik-deterjaniyla-3-kere-yikandim-1049092428.html

Kına gecesinde damada yumurta, un, yağ ve sirkeli su döküldü: Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkandım

Kına gecesinde damada yumurta, un, yağ ve sirkeli su döküldü: Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkandım

Amasya’da evlenen bir adam, kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T07:08+0300

2021-09-21T07:08+0300

2021-09-21T07:07+0300

yaşam

türkiye

düğün

damat

kına gecesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049092403_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18400633af299c46b078266c236dad3a.jpg

Amasya’da evlenen bir adam, kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı döküldü.'Arkadaşlarımın arasındaki son bekar bendim'Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, “Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti” dedi.Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210907/dugunde-damada-11-bin-liralik-telefon-takti-1048702922.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, düğün, damat, kına gecesi