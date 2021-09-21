https://tr.sputniknews.com/20210921/kirim-senatoru-ankaranin-yarimadadaki-secimleri-gecerli-gormemesi-icislerine-mudahale-girisimi-1049100708.html

Kırım senatörü: Ankara’nın yarımadadaki seçimleri geçerli görmemesi içişlerine müdahale girişimi

Kırım senatörü: Ankara’nın yarımadadaki seçimleri geçerli görmemesi içişlerine müdahale girişimi

Kırım senatörü Olga Kovitidi, Dışişleri Bakanlığı’nın yarımadadaki Duma seçimlerinin gayrimeşru olduğu açıklamasının Rusya’nın içişlerine müdahale olduğunu... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T13:08+0300

2021-09-21T13:08+0300

2021-09-21T13:08+0300

rusya

ankara

seçim

kırım

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Dışişleri Bakanlığı’nın Kırım’daki Duma seçimlerinin Ankara için hukuki geçerliliği olmadığı açıklamasıyla ilgili Sputnik’e konuşan Olga Kovitidi, “Bu açıklama egemen bir devletin meselelerine müdahale olarak değerlendirilmeli” dedi. Rusya vatandaşlarının seçimlere katılım biçimlerinin anayasa ile sabit olduğunu belirten Kovitidi, “Rusya Anayasası’nı tartışma konusu yapmak siyasi ve yasal değerlendirmelerin ardından yasadışı beyan olarak kabul edilmeli. Zira Rusya’nın toprak bütünlüğünün tanınmadığı bilgisini içeriyor” ifadelerini kullandı. Kovitidi, Ankara’nın açıklamasının doğru olmadığını, iki ülke arasındaki dostluk ve ortak anlayışın güçlendirilmesine katkı sağlamadığını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimlerinin, Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığını belirtmişti.

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