https://tr.sputniknews.com/20210921/koronavirus-ispanyol-gribini-gecti-1049104316.html

Koronavirüs, ABD'de İspanyol gribinden daha fazla öldürdü

Koronavirüs, ABD'de İspanyol gribinden daha fazla öldürdü

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), son açıklanan verilere göre ABD'de 675 binden fazla kişinin ölümüne sebep olmasıyla birlikte İspanyol gribinden daha çok can... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T14:28+0300

2021-09-21T14:28+0300

2021-09-21T14:34+0300

koronavirüs

abd

yaşam

vaka sayısı

new york

hastane

virüs

ölüm

can kaybı

vaka

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2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde küresel bir pandemi haline dönüşen Kovid-19'un ABD’de toplamda 675 binden fazla insanın ölümüne sebep olduğu açıklandı.Michigan Üniversitesi'nden tıp tarihçisi Dr. Howard Markel, "Amerikan toplumunun büyük bir kesimi ve daha da kötüsü liderleri bu salgınları çöpe attı, umursamadı" dedi. Virüsün geleceğine ilişkin konuşan Markel, "1918-19 yıllarında ortaya çıkan İspanyol gribi gibi, koronavirüs de aramızdan asla tamamen kaybolmayabilir. Bunun yerine bilim insanları, insan bağışıklığının aşılanma ve tekrarlanan enfeksiyon yoluyla güçlenmesi nedeniyle virüsün hafif bir mevsimsel hastalık haline gelmesini umuyorlar. Ancak bu zaman alabilir" ifadelerini kullandı.Emory Üniversitesi'nden biyolog Rustom Antia, Markel'in değindiği senaryonun birkaç yıl içinde gerçekleşebileceğine dair iyimser bir senaryo öne sürse de, "Koronavirüsün grip veya soğuk algınlığı gibi olacağını umuyoruz, ancak bunun garantisi yok" diye ekledi.Enfeksiyonlarda Delta varyantı kaynaklı artış zirve yapmış olsa da, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından tutulan sayıma göre, ABD'de ölümler, mart ayı başından bu yana en yüksek seviyeyi görerek bin 900'ün üzerine çıktı. Ülkede toplam can kaybı sayısı ise 675 bini aştı. Gerçek sayının daha yüksek olduğuna inanılıyor. Washington Üniversitesi'nin tahminine göre, 1 Ocak'a kadar yaklaşık 100 bin ABD'linin Kovid-19'dan öleceği ve böylelikle ABD'de toplam ölü sayısının 776 bini bulacağı öngörülüyor. Üniversitedeki uzmanlar, yeni ve daha etkili bir dalga konusunda uyarılarını sürdürüyor.

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abd, yaşam, vaka sayısı, new york, hastane, virüs, ölüm, can kaybı, vaka, ispanyol gribi