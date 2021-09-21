KORONAVİRÜS
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Koronavirüs, ABD'de İspanyol gribinden daha fazla öldürdü
14:28 21.09.2021 (güncellendi: 14:34 21.09.2021)
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDABD'de koronavirüs
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), son açıklanan verilere göre ABD'de 675 binden fazla kişinin ölümüne sebep olmasıyla birlikte İspanyol gribinden daha çok can aldığı belirlendi.
2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde küresel bir pandemi haline dönüşen Kovid-19'un ABD’de toplamda 675 binden fazla insanın ölümüne sebep olduğu açıklandı.
COVID-19 has now killed about as many Americans as the 1918-19 Spanish flu pandemic did — approximately 675,000. The 1918-19 influenza numbers are rough guesses. The population of the U.S. at the time was about one-third the size of what it is today. https://t.co/07AY1140fQ— The Associated Press (@AP) September 20, 2021
Michigan Üniversitesi'nden tıp tarihçisi Dr. Howard Markel, "Amerikan toplumunun büyük bir kesimi ve daha da kötüsü liderleri bu salgınları çöpe attı, umursamadı" dedi.
Virüsün geleceğine ilişkin konuşan Markel, "1918-19 yıllarında ortaya çıkan İspanyol gribi gibi, koronavirüs de aramızdan asla tamamen kaybolmayabilir. Bunun yerine bilim insanları, insan bağışıklığının aşılanma ve tekrarlanan enfeksiyon yoluyla güçlenmesi nedeniyle virüsün hafif bir mevsimsel hastalık haline gelmesini umuyorlar. Ancak bu zaman alabilir" ifadelerini kullandı.
Emory Üniversitesi'nden biyolog Rustom Antia, Markel'in değindiği senaryonun birkaç yıl içinde gerçekleşebileceğine dair iyimser bir senaryo öne sürse de, "Koronavirüsün grip veya soğuk algınlığı gibi olacağını umuyoruz, ancak bunun garantisi yok" diye ekledi.
Enfeksiyonlarda Delta varyantı kaynaklı artış zirve yapmış olsa da, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından tutulan sayıma göre, ABD'de ölümler, mart ayı başından bu yana en yüksek seviyeyi görerek bin 900'ün üzerine çıktı. Ülkede toplam can kaybı sayısı ise 675 bini aştı. Gerçek sayının daha yüksek olduğuna inanılıyor.
Washington Üniversitesi'nin tahminine göre, 1 Ocak'a kadar yaklaşık 100 bin ABD'linin Kovid-19'dan öleceği ve böylelikle ABD'de toplam ölü sayısının 776 bini bulacağı öngörülüyor. Üniversitedeki uzmanlar, yeni ve daha etkili bir dalga konusunda uyarılarını sürdürüyor.
The U.S. has surpassed 675,000 COVID-19 deaths. That's roughly the same number of Americans killed by the 1918-19 Spanish flu pandemic. pic.twitter.com/6wbZKdswWe— USA TODAY (@USATODAY) September 21, 2021