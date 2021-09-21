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Kovid-19 aşılarını tamamlayan Türk vatandaşları hangi ülkelere seyahat edebiliyor?
13:55 21.09.2021 (güncellendi: 14:20 21.09.2021)
© AAEsenboğa Havalimanı koronavirüs test merkezi, PCR
© AA
İngiltere’nin Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listesinden çıkararak "seyahat edilebilir ülkeler" arasına almasıyla birlikte Kovid-19 aşıları tamamlanan Türk vatandaşlarının seyahat edebileceği ülke sayısı artmaya devam ediyor. Sputnik’e konuşan diplomatik kaynaklar, başka ülkelerle de bu konuda temasların sürdüğünü ifade etti.
Kovid-19 pandemisi ile birlikte kesintiye uğrayan ülkelerarası seyahatler, aşı sertifikaları ile çeşitli önlemler altında yeniden başladı. Özellikle Avrupa Birliği’nin (AB) 20 Ağustos’tan itibaren Türkiye’den verilen Kovid-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı ile birlikte Türk vatandaşlarının seyahat edebileceği ülke sayısı hayli arttı.
Sputnik’in ulaştığı diplomatik kaynaklar “Avrupa ve AB ülkelerinin çok büyük bir kısmına Türk vatandaşları, gerekli vize ve giriş koşullarını taşımak kaydıyla aşı sertifikalarıyla zaruri olmayan (turistik, ailevi ve iş amaçlı) seyahatler gerçekleştirebiliyor” ifadelerini kullandı. Diplomatik kaynaklar şu bilgileri paylaştı:
Ülkemiz tarafından düzenlenen aşılama, iyileşme ve test sertifikalarının, AB’nin Dijital COVID-19 Sertifikası ile eşdeğer olduğuna dair AB Komisyonu Uygulama Kararı, 20 Ağustos’ta AB Resmî Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla beraber, ülkemiz makamlarınca ita edilen sertifikaların AB Dijital Covid Sertifika Sistemine dahil oldu ve ülkemiz ile Avrupa ülkeleri arasında seyahatleri kolaylaştırdı. AB ülkelerinin bir kısmı yalnızca Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onaylı aşılarla seyahate izin verirken (Türkiye’de halihazırda Biontech aşısına tekabül ediyor), bu ülkelerin önemli bir kısmına da yine ülkemizde uygulanan Sinovac’ı içeren, Dünya Sağlık Örgütü onaylı aşılarla seyahat etmek mümkün.
Diplomatik kaynaklar; “Bunun dışında, diğer bazı ülkelerle de aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına yönelik ikili düzenlemeler hayata geçirildi ve geçiriliyor. Sağlık makamlarımızca verilen sertifikalarla bu ülkelere seyahat etmek mümkün kılınıyor. Henüz bu aşamanın tamamlanmadığı diğer ülkelerle de temaslar yürütülüyor. Bazı ülkeler de ikili bir düzenlemeye lüzum olmaksızın Türk aşı sertifikası sahiplerinin ülkelerine girişlerini kabul ediyor” diye de ekledi.
Türk vatandaşları hangi ülkelere seyahat edebilir?
Peki, Türk vatandaşlarının seyahati konusunda hangi ülkeler hangi şartları arıyor? Sputnik, güncel açıklamalar üzerinden ülkelerin tedbirlerini derledi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
ABD, Kasım ayından itibaren ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirecek ve son 72 saat içinde yapılmış PCR testi sonucu isteyecek. Biden yönetimi, ayrıca aşı olmayan Amerikan vatandaşları için test koşullarını sıkılaştırıyor. Buna göre, Amerikalılar, ülkeden ayrılmadan bir gün önce ve ülkeye dönüşlerinde Kovid-19 testi olacak.
Avrupa Birliği Ülkeleri
Kovid-19 aşısını tamamlayan Türk vatandaşlarına uzun bir sürenin ardından kapılarını açan AB ülkeleri çoğalıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle birçok AB ülkesi, seyahat vizesi başvurularını durdurmuş, vizesi olan ya da vizesiz seyahat edebilen pasaportlara sahip Türk vatandaşlarının dahi girişlerine yasak getirmişti. Yeni durumda AB Komisyonunun 19 Ağustos'taki Türkiye'nin aşı sertifikasına verdiği denklik ve Avrupa ülkelerinde artan aşılanma oranı etkili oldu.
Belçika:Türkiye'den seyahatlere yalnızca zorunlu durumlar için izin veren Belçika, bordo renkli umumi pasaport sahibi Türk vatandaşları için vize başvuru sürecini yeniden başlattı. AB'nin tanıdığı ve Türkiye'de uygulanan Pfizer-Biontech aşısından iki doz yaptıran vatandaşlara vize alarak ülkeye giriş hakkı yeniden doğarken gri renkli hizmet pasaportu ve yeşil renkli hususi pasaport sahipleri de söz konusu şekilde aşılarını tamamlamışlarsa Belçika'ya seyahat edebiliyor.
Fransa: Fransa, Türkiye'yi kırmızı bölge olarak sınıflandırsa da AB'nin İlaç Düzenleyicisi EMA tarafından onaylı Pfizer-Biontech aşısını tamamlayanları giriş yasağından muaf tutuyor. Çin'in ürettiği Sinovac aşısını yaptırmış kişilerin ise girişlerinde mücbir sebep aranıyor. Ayrıca negatif test sonucu ibraz etmeleri ve 10 günlük karantina şartı isteniyor.
Almanya: Almanya da Pfizer-Biontech aşısını tamamlamış Türk vatandaşlarının seyahatlerine izin veriyor. Koruma için gerekli olan son dozun yapılmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş olması şartıyla girişleri mümkün kılan Almanya, halihazırda geçerli bir vizesi ya da vizesiz seyahat hakkı olan kişilerin istisnai durumlar dışında girişlerine izin veriyor.
Romanya: Romanya da iki doz Pfizer-Biontech aşısı olanlara gri ve yeşil pasaportla girişlere izin veriyor ve turistik vize başvurularını kabul ediyor.
Avusturya: Avusturya’nın Türkiye gibi turuncu listeye aldığı ülkelere yönelik seyahat düzenlemesine göre, vizesi ya da vizesiz girişe hak tanıyan pasaporta sahip kişiler, hem Pfizer-Biontech hem de Sinovac aşısından iki doz yaptırma şartıyla ülkeye giriş yapabiliyor. Son dozun üzerinden 14 gün geçme şartıyla ülkeye girebilen kişilere karantina uygulanmıyor.
Hollanda: Hollanda da Avusturya gibi Pfizer-Biontech hem de Sinovac aşısından iki doz yaptırmış kişilerin seyahatine izin veriyor.
Yunanistan: Yunanistan'da oturma izni veya vizesi olan umumi pasaport sahipleri ile hususi, servis ve diplomatik pasaportu olanlar, son 72 saat içerisinde yaptıracakları PCR testinin negatif olması halinde Yunanistan'a giriş yapabiliyor. Diğer yandan herhangi bir aşıya ait sertifikası bulunan Türk vatandaşları, pasaportunun türüne göre gerekli şartları sağlamak koşuluyla PCR testi zorunluluğu olmadan Yunanistan'a girebiliyor.
Macaristan: Macaristan, Türkiye ile vardığı aşı sertifikası anlaşması uyarınca Türkiye'de uygulanan herhangi bir aşıdan iki doz yaptıran vatandaşları kabul ediyor.
İspanya: İspanya, vizesi olan ya da yeşil ile gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarını yaptırdıkları aşı çeşidi fark etmeksizin ülkeye alıyor.
Çekya: Varıştan en az 14 gün önce tam olarak aşılandığını gösteren dijital COVID-19 aşı sertifikasına sahip yolcular, son 72 saat içinde alınmış PCR testi ile ülkeye girebiliyor.
9 Eylül, 20:21
İngiltere
Brexit ile AB’den ayrılan İngiltere, Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listesinden çıkararak "seyahat edilebilir ülkeler" arasına aldı. Yeni karara göre İngiltere'de aşılananlar veya İngiltere'nin aşı programlarını onayladığı ülkelerde İngiltere'nin kabul ettiği aşılarla aşılananlar Türkiye'den dönüşte karantina zorunluluğundan muaf tutulacak. Ancak yeni kurallar uyarınca Türkiye'de aşı olanlar, İngiltere ziyaretlerinde 10 günlük ev karantinasına girmek ve İngiltere'deki kalışlarının 2. ve 8. günlerinde kaldıkları yerlerde test yaptırmak zorunda. Türkiye'de aşılananların, İngiltere'ye uçmadan önceki son 72 saatte yapılmış bir PCR testine de ihtiyacı var.
İngiltere; Oxford/AstraZeneca, Pfizer-Biontech, Moderna veya Janssen aşılarını kabul ediyor ve ziyaretçileri ev karantinasından muaf tutuyor. Türkiye’de de Pfizer-BioNtech aşısı uygulanmasına rağmen karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinde ismi yer almıyor.
Rusya
Türkiye’den Rusya’ya giden yolcuların 72 saat öncesine kadar olan negatif test sonuç belgesini ibraz etmeleri gerekiyor.
Çin Halk Cumhuriyeti
Türkiye'den gerçekleştirilecek ve Türkiye üzerinden aktarma yaparak Çin'e gidecek olan Çin ve yabancı uyruklu yolcular uçuşlarını gerçekleştirmeden önce beş gün içerisinde Kovid-19 nükleik asit testi yaptırmaları gerekiyor. Negatif olarak sonuçlanan nükleik asit test belgesi ile "HS" logolu yeşil sağlık kodu ya da sağlık durumu beyannamesi için de başvuru yapılması gerekiyor.
Japonya
Japonya, ülkeye gidişte 14 günlük ev karantinasını zorunlu tutuyor.
Azerbaycan
Yetkili makamları tarafından belirlenmiş kurumlardan 48 saat içinde alınmış PCR testi sonucu ibrazı isteniyor.
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri de son 72 saat içinde alınmış bir negatif PCR testini zorunlu tutuyor. Ancak ülkenin herhangi bir aşı şartı bulunmuyor.
Ukrayna
Son 72 saat içinde alınmış negatif PCR testini zorunlu tutan Ukrayna, aşıların tamamlanma şartını aramıyor.
Katar
Katar’a seyahat edecek bütün yolcuların Discover Qatar’dan 7 günlük karantina oteli rezervasyonu ibraz etmeleri gerekiyor. Tam aşılı bir COVID-19 sertifikasına sahip olma şartı koşan Katar aynı zamanda son 72 saat içinde alınmış bir PCR testi de istiyor.