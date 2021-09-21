https://tr.sputniknews.com/20210921/kovid-19-asilarini-tamamlayan-turk-vatandaslari-hangi-ulkelere-seyahat-edebiliyor-1049101219.html

Kovid-19 aşılarını tamamlayan Türk vatandaşları hangi ülkelere seyahat edebiliyor?

Kovid-19 aşılarını tamamlayan Türk vatandaşları hangi ülkelere seyahat edebiliyor?

İngiltere’nin Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listesinden çıkararak "seyahat edilebilir ülkeler" arasına almasıyla birlikte Kovid-19 aşıları... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T13:55+0300

2021-09-21T13:55+0300

2021-09-21T14:20+0300

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Kovid-19 pandemisi ile birlikte kesintiye uğrayan ülkelerarası seyahatler, aşı sertifikaları ile çeşitli önlemler altında yeniden başladı. Özellikle Avrupa Birliği’nin (AB) 20 Ağustos’tan itibaren Türkiye’den verilen Kovid-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı ile birlikte Türk vatandaşlarının seyahat edebileceği ülke sayısı hayli arttı.Sputnik’in ulaştığı diplomatik kaynaklar “Avrupa ve AB ülkelerinin çok büyük bir kısmına Türk vatandaşları, gerekli vize ve giriş koşullarını taşımak kaydıyla aşı sertifikalarıyla zaruri olmayan (turistik, ailevi ve iş amaçlı) seyahatler gerçekleştirebiliyor” ifadelerini kullandı. Diplomatik kaynaklar şu bilgileri paylaştı:Diplomatik kaynaklar; “Bunun dışında, diğer bazı ülkelerle de aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına yönelik ikili düzenlemeler hayata geçirildi ve geçiriliyor. Sağlık makamlarımızca verilen sertifikalarla bu ülkelere seyahat etmek mümkün kılınıyor. Henüz bu aşamanın tamamlanmadığı diğer ülkelerle de temaslar yürütülüyor. Bazı ülkeler de ikili bir düzenlemeye lüzum olmaksızın Türk aşı sertifikası sahiplerinin ülkelerine girişlerini kabul ediyor” diye de ekledi.Türk vatandaşları hangi ülkelere seyahat edebilir?Peki, Türk vatandaşlarının seyahati konusunda hangi ülkeler hangi şartları arıyor? Sputnik, güncel açıklamalar üzerinden ülkelerin tedbirlerini derledi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD)ABD, Kasım ayından itibaren ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirecek ve son 72 saat içinde yapılmış PCR testi sonucu isteyecek. Biden yönetimi, ayrıca aşı olmayan Amerikan vatandaşları için test koşullarını sıkılaştırıyor. Buna göre, Amerikalılar, ülkeden ayrılmadan bir gün önce ve ülkeye dönüşlerinde Kovid-19 testi olacak.Avrupa Birliği ÜlkeleriKovid-19 aşısını tamamlayan Türk vatandaşlarına uzun bir sürenin ardından kapılarını açan AB ülkeleri çoğalıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle birçok AB ülkesi, seyahat vizesi başvurularını durdurmuş, vizesi olan ya da vizesiz seyahat edebilen pasaportlara sahip Türk vatandaşlarının dahi girişlerine yasak getirmişti. Yeni durumda AB Komisyonunun 19 Ağustos'taki Türkiye'nin aşı sertifikasına verdiği denklik ve Avrupa ülkelerinde artan aşılanma oranı etkili oldu.İngiltereBrexit ile AB’den ayrılan İngiltere, Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listesinden çıkararak "seyahat edilebilir ülkeler" arasına aldı. Yeni karara göre İngiltere'de aşılananlar veya İngiltere'nin aşı programlarını onayladığı ülkelerde İngiltere'nin kabul ettiği aşılarla aşılananlar Türkiye'den dönüşte karantina zorunluluğundan muaf tutulacak. Ancak yeni kurallar uyarınca Türkiye'de aşı olanlar, İngiltere ziyaretlerinde 10 günlük ev karantinasına girmek ve İngiltere'deki kalışlarının 2. ve 8. günlerinde kaldıkları yerlerde test yaptırmak zorunda. Türkiye'de aşılananların, İngiltere'ye uçmadan önceki son 72 saatte yapılmış bir PCR testine de ihtiyacı var.İngiltere; Oxford/AstraZeneca, Pfizer-Biontech, Moderna veya Janssen aşılarını kabul ediyor ve ziyaretçileri ev karantinasından muaf tutuyor. Türkiye’de de Pfizer-BioNtech aşısı uygulanmasına rağmen karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinde ismi yer almıyor.RusyaTürkiye’den Rusya’ya giden yolcuların 72 saat öncesine kadar olan negatif test sonuç belgesini ibraz etmeleri gerekiyor.Çin Halk CumhuriyetiTürkiye'den gerçekleştirilecek ve Türkiye üzerinden aktarma yaparak Çin'e gidecek olan Çin ve yabancı uyruklu yolcular uçuşlarını gerçekleştirmeden önce beş gün içerisinde Kovid-19 nükleik asit testi yaptırmaları gerekiyor. Negatif olarak sonuçlanan nükleik asit test belgesi ile "HS" logolu yeşil sağlık kodu ya da sağlık durumu beyannamesi için de başvuru yapılması gerekiyor.JaponyaJaponya, ülkeye gidişte 14 günlük ev karantinasını zorunlu tutuyor.AzerbaycanYetkili makamları tarafından belirlenmiş kurumlardan 48 saat içinde alınmış PCR testi sonucu ibrazı isteniyor.Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Arap Emirlikleri de son 72 saat içinde alınmış bir negatif PCR testini zorunlu tutuyor. Ancak ülkenin herhangi bir aşı şartı bulunmuyor.UkraynaSon 72 saat içinde alınmış negatif PCR testini zorunlu tutan Ukrayna, aşıların tamamlanma şartını aramıyor.KatarKatar’a seyahat edecek bütün yolcuların Discover Qatar’dan 7 günlük karantina oteli rezervasyonu ibraz etmeleri gerekiyor. Tam aşılı bir COVID-19 sertifikasına sahip olma şartı koşan Katar aynı zamanda son 72 saat içinde alınmış bir PCR testi de istiyor.

https://tr.sputniknews.com/20210909/ab-seyahat-listesini-guncelledi-1048774622.html

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