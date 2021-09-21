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https://tr.sputniknews.com/20210921/kremlin-turkiyenin-kirim-aciklamasini-kabul-etmiyoruz-goruslerinin-degisecegine-inaniyoruz-1049100290.html
Kremlin: Türkiye’nin Kırım açıklamasını kabul etmiyoruz, görüşlerinin değişeceğine inanıyoruz
Kremlin: Türkiye’nin Kırım açıklamasını kabul etmiyoruz, görüşlerinin değişeceğine inanıyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Dışişleri’nin Kırım’daki parlamento seçimlerinin sonuçlarına tanımayacakları açıklamasına ilişkin, Rusya’nın bunun gibi... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T12:57+0300
2021-09-21T13:34+0300
dünya
rusya
türkiye
kırım
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Türkiye Dışişleri’nin, Rusya’da sonuçları dün belli olan parlamento seçimlerinin Kırım’da düzenlenen kısmını tanımayacakları yönündeki açıklaması Kremlin Sözcüsü Peskov’a soruldu.Peskov soru karşısında şunları söyledi: “Bu gibi açıklamaları kabul etmiyoruz ve bunu açık bir biçimde Türk meslektaşlarımıza söylüyoruz. Kırım konusu, (Ankara ile) görüşlerimizin bütünüyle birbirinden farklı olduğu bir konu. Türkiye’nin bu pozisyonu nedeniyle üzüntü duyuyoruz, fakat gerçekliğe ve işlerin gerçekteki durumuna saygı gösterilmesi suretiyle, zamanla bu konuda siyasi irade gösterileceğini ve Türkiye’nin bu pozisyonunu değiştireceğini umuyoruz.”"Türkiye tabii ki bizim partnerimiz ve görüş ayrılığı yaşadığımız mühim meselelerin olması ikili ilişkilerimizin her yönüyle gelişimi ve bölgesel meselelerde yaptığımız işbirliği önünde engel değil ve olmamalı da” diye devam eden Kremlin Sözcüsü, ülkeler arasındaki işbirliğinin devam etmesi gerektiğini, zira bunun her iki tarafın da çıkarına olduğunu kaydetti.‘Ankara’ya anlatmaya devam edeceğiz’Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: “(Ankara ile) görüş ayrılığı yaşadığımız noktalara geri dönecek olursam, bu meseleler konusunda, kendi pozisyonumuzu açıklayarak ve er ya da geç pozisyonlarımızın birbirine yaklaşmasını sağlayacağımıza inanarak Türk tarafı ile çalışmaya devam edeceğiz.”Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Rusya’da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından ‘hukuki bir geçerliliği bulunmadığını’ söylemişti.Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210921/turkiye-disisleri-duma-secimlerinde-kirim-sonuclarinin-turkiye-acisindan-hukuki-gecerliligi-yok-1049095126.html
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rusya, türkiye, kırım

Kremlin: Türkiye’nin Kırım açıklamasını kabul etmiyoruz, görüşlerinin değişeceğine inanıyoruz

12:57 21.09.2021 (güncellendi: 13:34 21.09.2021)
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Dışişleri’nin Kırım’daki parlamento seçimlerinin sonuçlarına tanımayacakları açıklamasına ilişkin, Rusya’nın bunun gibi açıklamaları kabul etmeyeceğini belirtti, Ankara’nın zamanla Kırım’la ilgili görüşünü değiştireceğini umduklarını kaydetti.
Türkiye Dışişleri’nin, Rusya’da sonuçları dün belli olan parlamento seçimlerinin Kırım’da düzenlenen kısmını tanımayacakları yönündeki açıklaması Kremlin Sözcüsü Peskov’a soruldu.
Peskov soru karşısında şunları söyledi:
“Bu gibi açıklamaları kabul etmiyoruz ve bunu açık bir biçimde Türk meslektaşlarımıza söylüyoruz. Kırım konusu, (Ankara ile) görüşlerimizin bütünüyle birbirinden farklı olduğu bir konu. Türkiye’nin bu pozisyonu nedeniyle üzüntü duyuyoruz, fakat gerçekliğe ve işlerin gerçekteki durumuna saygı gösterilmesi suretiyle, zamanla bu konuda siyasi irade gösterileceğini ve Türkiye’nin bu pozisyonunu değiştireceğini umuyoruz.”
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
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Türkiye Dışişleri: 'Duma seçimlerinde Kırım sonuçlarının Türkiye açısından hukuki geçerliliği yok'
10:00
"Türkiye tabii ki bizim partnerimiz ve görüş ayrılığı yaşadığımız mühim meselelerin olması ikili ilişkilerimizin her yönüyle gelişimi ve bölgesel meselelerde yaptığımız işbirliği önünde engel değil ve olmamalı da” diye devam eden Kremlin Sözcüsü, ülkeler arasındaki işbirliğinin devam etmesi gerektiğini, zira bunun her iki tarafın da çıkarına olduğunu kaydetti.

‘Ankara’ya anlatmaya devam edeceğiz’

Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:
“(Ankara ile) görüş ayrılığı yaşadığımız noktalara geri dönecek olursam, bu meseleler konusunda, kendi pozisyonumuzu açıklayarak ve er ya da geç pozisyonlarımızın birbirine yaklaşmasını sağlayacağımıza inanarak Türk tarafı ile çalışmaya devam edeceğiz.”
Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Rusya’da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından ‘hukuki bir geçerliliği bulunmadığını’ söylemişti.
Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.
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