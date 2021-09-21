https://tr.sputniknews.com/20210921/kucukcekmecede-bir-kisi-arabasinin-icinde-basina-poset-gecirilmis-halde-olu-bulundu-1049087806.html

Küçükçekmece’de bir kişi arabasının içinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Küçükçekmece’de bir kişi arabasının içinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Küçükçekmece’de bir adam arabasının içinde başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu. Aracın arka koltuğunda ise açık piknik tüpü olduğu öğrenildi. Olayın... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T00:56+0300

2021-09-21T00:56+0300

2021-09-21T00:59+0300

türkiye

intihar girişimi

cinayet

poşet

intihar

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Park halindeki aracın içinde başına poşet geçirilmiş biri olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri araç içindeki adamın hayatta olmadığını ve arka koltukta açık şekilde piknik tüpü olduğunu tespit etti. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre bunun üzerine polis ekipleri aracın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipler, araç ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra ceset ambulansla Adli Tıp Kurumun'a kaldırıldı. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak. Olayı gören mahalle sakinlerinden biri, “Geldik baktık ceset ön koltukta. Başına bir poşet geçilmiş. Arka koltukta iki tane tüp açmış, piknik tüpü. Kendi kendine intihar etmiş. 3-4 saattir burada. Saat 2’den beri buradaymış. Erkek, 27 yaşında” dedi.

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intihar girişimi, cinayet, poşet, intihar