https://tr.sputniknews.com/20210921/lewandowski-avrupa-altin-ayakkabi-odulunu-kazandi-1049109675.html

Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünü kazandı

Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünü kazandı

Bundesliga'da geçen sezon 41 gol atan Lewandowski, Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T16:34+0300

2021-09-21T16:34+0300

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yaşam

robert lewandowski

avrupa

altın ayakkabı ödülü

spor

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Bayern Münih'in 33 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, bu yılki Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.2020-21 sezonunda Bundesliga'da 41 gol kaydeden yıldız oyuncu, performansı ile ödüle layık görüldü.Önceki senelerde ödülü alanlarAltın Ayakkabı ödülü nedir?Avrupa Altın Ayakkabı, UEFA üyesi ülkelerin birinci seviye ulusal futbol liglerinde sezon içinde attığı golün, lige ait katsayıyla çarpılmasıyla oluşturulan puan sistemine göre en çok puan toplayan futbolculara verilen ödüldür.Ödül, krampon şeklinde bir heykeldir. İlk kez 1967-68 sezonu sonrasında Fransız L'Équipe dergisi tarafından verilmeye başlanan ödüle 1990-91 sezonundan sonra ara verilmiş, 1996-97 sezonundan itibaren ise European Sports Media tarafından dağıtılmaya başlanmıştır.

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robert lewandowski, avrupa, altın ayakkabı ödülü, spor