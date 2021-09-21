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https://tr.sputniknews.com/20210921/libya-parlamentosu-hukumetten-guvenoyunu-geri-cekti-1049110278.html
Libya parlamentosu, hükümetten güvenoyunu geri çekti
Libya parlamentosu, hükümetten güvenoyunu geri çekti
Libya'daki Temsilciler Meclisi, hükümetten güvenoyunu geri çektiğini duyurdu. Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisi'nin bu adımının kanunsuz olduğunu... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T16:48+0300
2021-09-21T16:50+0300
libya
libya temsilciler meclisi
abdulhamid dibeybe
dünya
afrika
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Libya'da Temsilciler Meclisi (TM), Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nden (UBH) oy çokluğuyla güvenoyunu geri çektiğini açıkladı.TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin bugünkü oturumunda UBH'den güvenoyunun geri çekilmesi yönünde oylama yapıldığını belirtti.Buleyhık, oturuma katılan 113 milletvekilinden 89'unun evet oyuyla hükümetten güvenoyunun geri çekilmesi kararının onaylandığını aktardı.Libya hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Devlet Yüksek Konseyi: TM'nin adımı kanunsuzAncak Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Sözcüsü Muhammed Abdunnasır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UBH'den güvenoyunun geri çekilmesi işlemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.Abdunnasır, Anayasa Bildirgesini ve Libya Siyasi Anlaşmasını ihlal ettiği için bu eylemi kanunsuz ve bundan kaynaklanacak eylemlerin tamamının geçersiz olduğunu ifade etti.Tobruk kentindeki TM, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih tarafından yürütülüyor.TM'nin hükümetten güvenoyunu geri çekmeyi görüşmesi için bir diğer yasama organı olan DYK'nın da onayını alması gerekiyor.
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libya, libya temsilciler meclisi, abdulhamid dibeybe, afrika

Libya parlamentosu, hükümetten güvenoyunu geri çekti

16:48 21.09.2021 (güncellendi: 16:50 21.09.2021)
© Fotoğraf : Andrey Stenin / Fotoğraf bankasına girLibya, bayrak, isyancı
Libya, bayrak, isyancı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Fotoğraf : Andrey Stenin
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Libya'daki Temsilciler Meclisi, hükümetten güvenoyunu geri çektiğini duyurdu. Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisi'nin bu adımının kanunsuz olduğunu belirtti.
Libya'da Temsilciler Meclisi (TM), Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nden (UBH) oy çokluğuyla güvenoyunu geri çektiğini açıkladı.
TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin bugünkü oturumunda UBH'den güvenoyunun geri çekilmesi yönünde oylama yapıldığını belirtti.
Buleyhık, oturuma katılan 113 milletvekilinden 89'unun evet oyuyla hükümetten güvenoyunun geri çekilmesi kararının onaylandığını aktardı.
Libya hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Devlet Yüksek Konseyi: TM'nin adımı kanunsuz

Ancak Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Sözcüsü Muhammed Abdunnasır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UBH'den güvenoyunun geri çekilmesi işlemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Abdunnasır, Anayasa Bildirgesini ve Libya Siyasi Anlaşmasını ihlal ettiği için bu eylemi kanunsuz ve bundan kaynaklanacak eylemlerin tamamının geçersiz olduğunu ifade etti.
Tobruk kentindeki TM, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih tarafından yürütülüyor.
TM'nin hükümetten güvenoyunu geri çekmeyi görüşmesi için bir diğer yasama organı olan DYK'nın da onayını alması gerekiyor.
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