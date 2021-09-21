https://tr.sputniknews.com/20210921/mahir-polat-ibb-interpol-bildirimi-yapilmis-ve-durdurulmasi-saglanmis-muzayadelerden-eser-almaz-1049120275.html

Mahir Polat: İBB, İnterpol bildirimi yapılmış ve durdurulması sağlanmış müzayadelerden eser almaz

Mahir Polat: İBB, İnterpol bildirimi yapılmış ve durdurulması sağlanmış müzayadelerden eser almaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Danışmanı İsmail Cesur'a tepki gösterdi. Polat, " İBB, İnterpol... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T21:12+0300

2021-09-21T21:12+0300

2021-09-21T21:12+0300

yaşam

cami

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

müzayede

kitabe

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye’den kaçırılan ve Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabeyi Hollanda'da düzenlenen müzayededen satın almasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur'dan tepki geldi.Cesur, söz konusu eserin iadesi için diplomatik çalışmaların sürmesine rağmen İBB’nin 'şımarık çocuk' gibi davrandığını söyledi.Twitter üzerinden açıklama yapan Cesur, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun'un konuya ilişkin yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı.Mahir Polat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünden bu yana bir Osmanlı Camisi’nin kitabesini son anda kurtarmamız neredeyse suç oldu. Geçen cuma satılmış kitabeyi kimse dert etmedi, haber yapmadı. Dün İBB’nin aldığını paylaştığımızda suç oldu.. Müzayedede rekabet ettiğimiz Katarlılar alsaydı kimse üzülmeyecekti demek ki" ifadelerine yer verdi.Polat devamında şunları kaydetti:

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cami, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), müzayede, kitabe