Mahir Polat: İBB, İnterpol bildirimi yapılmış ve durdurulması sağlanmış müzayadelerden eser almaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye’den kaçırılan ve Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabeyi Hollanda'da düzenlenen müzayededen satın almasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur'dan tepki geldi.Cesur, söz konusu eserin iadesi için diplomatik çalışmaların sürmesine rağmen İBB’nin 'şımarık çocuk' gibi davrandığını söyledi.Twitter üzerinden açıklama yapan Cesur, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun'un konuya ilişkin yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı.Mahir Polat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünden bu yana bir Osmanlı Camisi’nin kitabesini son anda kurtarmamız neredeyse suç oldu. Geçen cuma satılmış kitabeyi kimse dert etmedi, haber yapmadı. Dün İBB’nin aldığını paylaştığımızda suç oldu.. Müzayedede rekabet ettiğimiz Katarlılar alsaydı kimse üzülmeyecekti demek ki" ifadelerine yer verdi.Polat devamında şunları kaydetti:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Danışmanı İsmail Cesur'a tepki gösterdi. Polat, " İBB, İnterpol bildirimi yapılmış ve durdurulması sağlanmış müzayadelerden eser almaz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye’den kaçırılan ve Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabeyi Hollanda'da düzenlenen müzayededen satın almasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur'dan tepki geldi.
Cesur, söz konusu eserin iadesi için diplomatik çalışmaların sürmesine rağmen İBB’nin 'şımarık çocuk' gibi davrandığını söyledi.
Belki de dünyada en çok kültürel varlığı kaçırılmış olan Türkiye’nin kültür diplomasisine zarar vermek, devletin elini zayıflatmak… Hepsi maalesef PR için...
Devlet bilmiyor mu satın almayı? Gücü mü yok? Hakkı olanı geri almak için uğraşıyor. Şımarık çocuk gibi davranma İBB. https://t.co/3h51RwIvuO
Twitter üzerinden açıklama yapan Cesur, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun'un konuya ilişkin yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı.
Mahir Polat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünden bu yana bir Osmanlı Camisi’nin kitabesini son anda kurtarmamız neredeyse suç oldu. Geçen cuma satılmış kitabeyi kimse dert etmedi, haber yapmadı. Dün İBB’nin aldığını paylaştığımızda suç oldu.. Müzayedede rekabet ettiğimiz Katarlılar alsaydı kimse üzülmeyecekti demek ki" ifadelerine yer verdi.
Dünden bu yana bir Osmanlı Camisi’nin kitabesini son anda kurtarmamız neredeyse suç oldu.
Geçen cuma satılmış kitabeyi kimse dert etmedi, haber yapmadı. Dün İBB’nin aldığını paylaştığımızda suç oldu.. Müzayedede rekabet ettiğimiz Katarlılar alsaydı kimse üzülmeyecekti demek ki. https://t.co/kC8qOvqTlI
"Son ana kadar tarihi kitabenin satıştan çıkarılmasını bekledik. Müzayede başlayıp esere başkaları teklif vermeye başlayınca kimse almasın diye son çare müzayedeye online katılarak eseri kurtardık. 4600 Euro’ya tarihi camiden kalan son parça olan kitabeyi İstanbul’a kazandırdık. BB, İnterpol bildirimi yapılmış ve durdurulması sağlanmış müzayadelerden eser almaz. İBB, İstanbul’a ait tarihi bir cami kitabesi, yabancı ellere geçmesin diye gereğini yapmış ve eseri satın almıştır. Asılsız suçlamalar, konuyu manipüle etmek isteyenlerin ifadeleridir."