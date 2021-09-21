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Mario Balotelli, gol sonrası Sergen Yalçın'ı hedef aldı
Mario Balotelli, gol sonrası Sergen Yalçın'ı hedef aldı
Süper Lig 6. haftasında oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor maçında Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesinin olduğu yere giderek Sergen Yalçın'ı hedef alan bir... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T22:41+0300
2021-09-21T22:49+0300
yaşam
sergen yalçın
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Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve siyah beyazlı takımla saha içinde gerilim yaşadı. Vodafone Park’taki maça ikinci yarıda oyuna giren İtalyan futbolcu, 79. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla skoru 3-2’ye getirmeyi başardı. Golden sonra bir anda Beşiktaş yedek kulübesi önüne giden Balotelli, teknik direktör Sergen Yalçın’ı göstererek elini kafasına götürdü.Bu hareketle, Sergen Yalçın’ın geçmişte kendisiyle ilgili yaptığı bir yoruma karşılık verdiği iddia edilen Balotelli, 90+7’deki beraberlik golünün asistini de yapınca maç sonunda iki takım arasında gerginlik yaşandı.Sezon öncesinde Beşiktaş’ın da ilgilendiği İtalyan forvet için teknik direktör Sergen Yalçın onay vermediğini açıklamıştı. Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda “Oyuncunun iyi ya da kötü olmasıyla bir ilgisi yok. Alacağımız oyuncunun net bir oyuncu olması ve kafamızda soru işareti kalmaması lazım. Çünkü Beşiktaş’a santrfor alıyorsun. İzleyerek alamazsın. 4-5 senedir çok oynayan bir oyuncu değil. Kafamızda soru işareti olduğu için ben uygun görmedim, kafama yatmadı” ifadeleriyle Balotelli transferine karşı olduğunu söylemişti.Balotelli’nin attığı golden sonra yaptığı hareketle, Sergen Yalçın’ın yıllar önce Mario Balotelli için “Bu çocuğun beyni yok” yorumuna karşılık verdiği iddia edildi. Öte yandan maçın 90+7. dakikasında yaşanan karambol sonrası Balotelli’nin asisti sonrası Assombalonga ile beraberlik golünü atan Adana Demirspor, 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle tamamladı. Gerginliğin yüksek olduğu maçın son düdüğüyle birlikte saha içinde ortalık karıştı. Beşiktaş teknik ekibi ve Balotelli arasında gerilim yaşanırken, görevliler İtalyan futbolcuyu olay yerinden uzaklaştırdı.
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sergen yalçın, mario balotelli

Mario Balotelli, gol sonrası Sergen Yalçın'ı hedef aldı

22:41 21.09.2021 (güncellendi: 22:49 21.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterBalotelli
Balotelli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Süper Lig 6. haftasında oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor maçında Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesinin olduğu yere giderek Sergen Yalçın'ı hedef alan bir hareket yaptı. Maçın bitiş düdüğüyle de gerginlik devam etti.
Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve siyah beyazlı takımla saha içinde gerilim yaşadı.
Vodafone Park’taki maça ikinci yarıda oyuna giren İtalyan futbolcu, 79. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla skoru 3-2’ye getirmeyi başardı. Golden sonra bir anda Beşiktaş yedek kulübesi önüne giden Balotelli, teknik direktör Sergen Yalçın’ı göstererek elini kafasına götürdü.
Bu hareketle, Sergen Yalçın’ın geçmişte kendisiyle ilgili yaptığı bir yoruma karşılık verdiği iddia edilen Balotelli, 90+7’deki beraberlik golünün asistini de yapınca maç sonunda iki takım arasında gerginlik yaşandı.
Sezon öncesinde Beşiktaş’ın da ilgilendiği İtalyan forvet için teknik direktör Sergen Yalçın onay vermediğini açıklamıştı.
Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda “Oyuncunun iyi ya da kötü olmasıyla bir ilgisi yok. Alacağımız oyuncunun net bir oyuncu olması ve kafamızda soru işareti kalmaması lazım. Çünkü Beşiktaş’a santrfor alıyorsun. İzleyerek alamazsın. 4-5 senedir çok oynayan bir oyuncu değil. Kafamızda soru işareti olduğu için ben uygun görmedim, kafama yatmadı” ifadeleriyle Balotelli transferine karşı olduğunu söylemişti.
Balotelli’nin attığı golden sonra yaptığı hareketle, Sergen Yalçın’ın yıllar önce Mario Balotelli için “Bu çocuğun beyni yok” yorumuna karşılık verdiği iddia edildi.
Öte yandan maçın 90+7. dakikasında yaşanan karambol sonrası Balotelli’nin asisti sonrası Assombalonga ile beraberlik golünü atan Adana Demirspor, 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle tamamladı.
Gerginliğin yüksek olduğu maçın son düdüğüyle birlikte saha içinde ortalık karıştı. Beşiktaş teknik ekibi ve Balotelli arasında gerilim yaşanırken, görevliler İtalyan futbolcuyu olay yerinden uzaklaştırdı.
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