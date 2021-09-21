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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4-8 derece azalması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4-8 derece azalması bekleniyor
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağını öngörüyor. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T23:49+0300
2021-09-21T23:49+0300
2021-09-21T23:49+0300
türkiye
marmara bölgesi
meteoroloji genel müdürlüğü
hava sıcaklığı
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.Bölgenin doğusu ile yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı öngörülüyor.Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
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marmara bölgesi, meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4-8 derece azalması bekleniyor
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağını öngörüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Bölgenin doğusu ile yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.