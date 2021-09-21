https://tr.sputniknews.com/20210921/marmara-bolgesinde-sicakliklarin-4-8-derece-azalmasi-bekleniyor-1049124407.html

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4-8 derece azalması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4-8 derece azalması bekleniyor

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağını öngörüyor. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T23:49+0300

2021-09-21T23:49+0300

2021-09-21T23:49+0300

türkiye

marmara bölgesi

meteoroloji genel müdürlüğü

hava sıcaklığı

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.Bölgenin doğusu ile yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı öngörülüyor.Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

türkiye

marmara bölgesi

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marmara bölgesi, meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı