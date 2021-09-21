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Maske takmak istemeyen kişi, kendisini uyaran benzin istasyonu kasiyerini başından vurarak öldürdü
Maske takmak istemeyen kişi, kendisini uyaran benzin istasyonu kasiyerini başından vurarak öldürdü
Almanya'da benzin istasyonuna gelen bir kişi, kendisini maske takması için uyaran çalışanı silahla başından vurarak öldürdü. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T16:33+0300
2021-09-21T16:33+0300
almanya
cinayet
maske
koronavirüs
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Almanya'nın Idar-Oberstein kasabasında geçen cumartesi 49 yaşındaki bir adam, kendisinden maske takmasını isteyen benzin istasyonu kasiyeriyle tartıştı.Tartışmanın ardından istasyondan ayrılan adam, yaklaşık 1 saat sonra maske takarak geri geldi ve kasiyere ateş açtı. 20 yaşındaki kasiyer hayatını kaybederken, saldırgan tutuklandı. Polis, saldırganın ifadesinde 'koronavirüse karşı alınan önlemleri reddettiğini' söylediğini belirtti. Almanya Cumhuriyet Başsavcısı Kai Fuhrmann, polis memurlarının zanlının evinde yaptığı aramada saldırıda kullanılan silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi. Fuhrmann, DPA haber ajansına yaptığı açıklamada kurbanın başından vurulduğunu söyledi.Saldırganın ayrıca silah ruhsatı olmadığı ve silahı nasıl temin ettiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yeni bir şansölye seçmeye hazırlanan Almanya'da siyasilerden de olaya ilişkin açıklamalar geldi. Seçimlerde yarışan Yeşiller Partisi adayı Annalena Baerbock, pandemi tedbirleri karşıtlığı hareketinin “radikalleşmesi” konusundaki endişelerini dile getirdi. Baerbock, Twitter'dan "Başkalarından yalnızca geçerli kurallara uymalarını, düşünceli olmalarını ve dayanışma göstermelerini isteyen genç bir adamın korkunç cinayete kurban gitmesi karşısında şoke oldum. Hepimizin artan nefrete karşı direnmesi gerekiyor" paylaşımı yaptı. Idar-Oberstein belediye başkanı Frank Fruehauf ise cinayeti 'korkunç' ve 'akıl almaz' olarak nitelendirdi. Almanya'da yürürlükte olan Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların kapalı kamusal alanlarda maske takmaları zorunlu.
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almanya, cinayet, maske, koronavirüs

Maske takmak istemeyen kişi, kendisini uyaran benzin istasyonu kasiyerini başından vurarak öldürdü

16:33 21.09.2021
© AP PhotoAlmanya'da maske takmak istemeyen kişi, benzin istasyonu kasiyerini başından vurarak öldürdü
Almanya'da maske takmak istemeyen kişi, benzin istasyonu kasiyerini başından vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AP Photo
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Almanya'da benzin istasyonuna gelen bir kişi, kendisini maske takması için uyaran çalışanı silahla başından vurarak öldürdü.
Almanya'nın Idar-Oberstein kasabasında geçen cumartesi 49 yaşındaki bir adam, kendisinden maske takmasını isteyen benzin istasyonu kasiyeriyle tartıştı.
Tartışmanın ardından istasyondan ayrılan adam, yaklaşık 1 saat sonra maske takarak geri geldi ve kasiyere ateş açtı.
20 yaşındaki kasiyer hayatını kaybederken, saldırgan tutuklandı.
Polis, saldırganın ifadesinde 'koronavirüse karşı alınan önlemleri reddettiğini' söylediğini belirtti.
Almanya Cumhuriyet Başsavcısı Kai Fuhrmann, polis memurlarının zanlının evinde yaptığı aramada saldırıda kullanılan silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.
Fuhrmann, DPA haber ajansına yaptığı açıklamada kurbanın başından vurulduğunu söyledi.
Saldırganın ayrıca silah ruhsatı olmadığı ve silahı nasıl temin ettiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Yeni bir şansölye seçmeye hazırlanan Almanya'da siyasilerden de olaya ilişkin açıklamalar geldi.
Seçimlerde yarışan Yeşiller Partisi adayı Annalena Baerbock, pandemi tedbirleri karşıtlığı hareketinin “radikalleşmesi” konusundaki endişelerini dile getirdi. Baerbock, Twitter'dan "Başkalarından yalnızca geçerli kurallara uymalarını, düşünceli olmalarını ve dayanışma göstermelerini isteyen genç bir adamın korkunç cinayete kurban gitmesi karşısında şoke oldum. Hepimizin artan nefrete karşı direnmesi gerekiyor" paylaşımı yaptı.
Idar-Oberstein belediye başkanı Frank Fruehauf ise cinayeti 'korkunç' ve 'akıl almaz' olarak nitelendirdi.
Almanya'da yürürlükte olan Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların kapalı kamusal alanlarda maske takmaları zorunlu.
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