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Mehmet Barlas: Türkiye'de harcama yapabilen güçlü bir orta sınıf var
Mehmet Barlas: Türkiye'de harcama yapabilen güçlü bir orta sınıf var
Sabah yazarı Mehmet Barlas, bugün Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon özel araç olduğunu belirterek "Geçenlerde karayoluyla Bodrum'dan İstanbul'a gelirken... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T11:06+0300
2021-09-21T11:06+0300
ekonomi
yoksulluk
sabah gazetesi
ekonomi
mehmet barlas
hayat pahalılığı
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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Türkiye yoksul bir ülke değil' başlıklı yazısında siyasetin de, ekonominin de gündeminin hayat pahalılığı üzerinde geliştiğini söyledi. "Bazı amatörler, yüksek fiyatla elma-armut satan manavları cezalandırmanın çare olduğunu sanıyor. Bunlar Türkiye'de şu anda enflasyon hızının yüzde 20'lere dayandığının farkında değiller. Neticede yüksek enflasyonun yaşama yansıması yüksek fiyatlardır" diyen Barlas, pahalılıkla mücadelenin ancak üretimi artırarak veya daha ucuz fiyatlı malların piyasaya sürülerek mümkün olacağını anlattı.Barlas, "Bu konuda devlet, özellikle yerel yönetimlerle işbirliği yapmalıdır. Örneğin, eğer tarlada fiyatı 5 TL olan elma kentteki manavda 15 TL'ye satılıyorsa bunun çaresi devletin ya da belediyenin tarladaki ürünü ucuza alıp tanzim satışlarla halka ucuza arz etmesidir" ifadesine yer verdiği yazısında şunları kaydetti:"Şunu kabul edelim. Şimdiki bütün ekonomik çarpıklıkların kaynağında iki senedir yaşadığımız salgın var. Bütün dünyada ekonomilerin yapısı değişirken fiyatlar da arttı. Türkiye'de bir de üstüne Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısındaki değer kaybı eklendi.'Asla kötümser olmayalım'Sanırım istikrarlı bir politika izlenirse belli bir süre içinde Türkiye'de hayat daha kolaylaşacaktır. Asla kötümser olmayalım. Bugün Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon özel araç var. Geçenlerde karayoluyla Bodrum'dan İstanbul'a gelirken trafikteki araçların büyük çoğunluğunun yeni olduklarını gördüm. Yani Türkiye'de harcama yapabilen güçlü bir orta sınıf var.Ayrıca çarşı-pazar gezdiğiniz zaman hiçbir yerin boş olmadığını görüyorsunuz. Bütün mesele, kararlı biçimde tutarlı politikalar izlemek ve kendine güvenmekten geçiyor."
https://tr.sputniknews.com/20210921/fuat-ugur-elestiriyorum-ve-uyariyorum-cunku-umudum-hala-erdoganda-1049093804.html
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yoksulluk, sabah gazetesi, ekonomi, mehmet barlas, hayat pahalılığı

Mehmet Barlas: Türkiye'de harcama yapabilen güçlü bir orta sınıf var

11:06 21.09.2021
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah yazarı Mehmet Barlas, bugün Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon özel araç olduğunu belirterek "Geçenlerde karayoluyla Bodrum'dan İstanbul'a gelirken trafikteki araçların büyük çoğunluğunun yeni olduklarını gördüm. Yani Türkiye'de harcama yapabilen güçlü bir orta sınıf var" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Türkiye yoksul bir ülke değil' başlıklı yazısında siyasetin de, ekonominin de gündeminin hayat pahalılığı üzerinde geliştiğini söyledi.
"Bazı amatörler, yüksek fiyatla elma-armut satan manavları cezalandırmanın çare olduğunu sanıyor. Bunlar Türkiye'de şu anda enflasyon hızının yüzde 20'lere dayandığının farkında değiller. Neticede yüksek enflasyonun yaşama yansıması yüksek fiyatlardır" diyen Barlas, pahalılıkla mücadelenin ancak üretimi artırarak veya daha ucuz fiyatlı malların piyasaya sürülerek mümkün olacağını anlattı.
Barlas, "Bu konuda devlet, özellikle yerel yönetimlerle işbirliği yapmalıdır. Örneğin, eğer tarlada fiyatı 5 TL olan elma kentteki manavda 15 TL'ye satılıyorsa bunun çaresi devletin ya da belediyenin tarladaki ürünü ucuza alıp tanzim satışlarla halka ucuza arz etmesidir" ifadesine yer verdiği yazısında şunları kaydetti:
"Şunu kabul edelim. Şimdiki bütün ekonomik çarpıklıkların kaynağında iki senedir yaşadığımız salgın var. Bütün dünyada ekonomilerin yapısı değişirken fiyatlar da arttı. Türkiye'de bir de üstüne Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısındaki değer kaybı eklendi.

'Asla kötümser olmayalım'

Sanırım istikrarlı bir politika izlenirse belli bir süre içinde Türkiye'de hayat daha kolaylaşacaktır. Asla kötümser olmayalım. Bugün Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon özel araç var. Geçenlerde karayoluyla Bodrum'dan İstanbul'a gelirken trafikteki araçların büyük çoğunluğunun yeni olduklarını gördüm. Yani Türkiye'de harcama yapabilen güçlü bir orta sınıf var.
Ayrıca çarşı-pazar gezdiğiniz zaman hiçbir yerin boş olmadığını görüyorsunuz. Bütün mesele, kararlı biçimde tutarlı politikalar izlemek ve kendine güvenmekten geçiyor."
Fuat Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
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