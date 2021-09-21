Murat Sancak, Balotelli-Sergen Yalçın gerginliğini yorumladı: 'Deliye deli denmez'

3-3'lük maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Güzel bir maçtı. 3-0'dan 3-3'e getirmesi benim için çok anlamlı. İnşallah bundan sonra maçlar böyle son dakikaya kadar heyecanlı gider. Keşke yaşanmasaydı. Sergen'in daha önce yaptığı açıklamada doğru değildi, Balotelli'nin hareketi de. Ona deli diyorlar sürekli. Bir deliye deli denmez. Birileri Balotelli'yi doldurmuş belli ki." diye konuştu.Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Montella'yı getiren Sancak, "Türkiye'de getirebileceğimiz hoca bulamadık. Milli takıma getirilen hocaya bak, Montella çok çok daha kariyerli bir hoca. Biz kalmaya geldik, hemen düşmeye gelmedik." ifadelerini kullandı.
Mario Balotelli'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareketle ilgili açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "Sergen'in daha önce yaptığı açıklamada doğru değildi, Balotelli'nin hareketi de. Ona deli diyorlar sürekli. Bir deliye 'deli' denmez" dedi.
3-3'lük maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Güzel bir maçtı. 3-0'dan 3-3'e getirmesi benim için çok anlamlı. İnşallah bundan sonra maçlar böyle son dakikaya kadar heyecanlı gider. Keşke yaşanmasaydı. Sergen'in daha önce yaptığı açıklamada doğru değildi, Balotelli'nin hareketi de. Ona deli diyorlar sürekli. Bir deliye deli denmez. Birileri Balotelli'yi doldurmuş belli ki." diye konuştu.
Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Montella'yı getiren Sancak, "Türkiye'de getirebileceğimiz hoca bulamadık. Milli takıma getirilen hocaya bak, Montella çok çok daha kariyerli bir hoca. Biz kalmaya geldik, hemen düşmeye gelmedik." ifadelerini kullandı.