https://tr.sputniknews.com/20210921/norvecteki-reality-sov-programi-yarismacilara-seks-icin-riza-kurali-getiriyor-1049102822.html

Norveç'teki reality şov programı, yarışmacılara cinsel ilişki için rıza kuralı getiriyor

Norveç'teki reality şov programı, yarışmacılara cinsel ilişki için rıza kuralı getiriyor

Norveç'te yayınlanan Paradise Hotel adlı reality şov programı, dizinin İsveç versiyonundaki taciz iddialarının ardından, cinsel ilişkiye girmeyi planlayan... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T13:46+0300

2021-09-21T13:46+0300

2021-09-21T13:55+0300

yaşam

isveç

seks

otel

taciz

kayıt

yarışma

program

cinsel ilişki

survivor

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Norveç basınından VG gazetesine verdiği demeçte bir Paradise Hotel yarışmacısı, "İlk günden seks yapacaksak, her iki tarafın da kameraya onay vermesiyle rıza göstermemiz gerektiği söylendi" dedi.Bu yılın başlarında, bir erkek yarışmacının, dizinin isveç versiyonunda iki kadın katılımcıyı taciz ettiği iddia edildi. İsveçli kovuşturma makamları iddia üzerine cinsel istismar olayını araştırmaya koyuldu.Gösteriyi yapan prodüksiyon şirketi Net'in program yöneticisi Christian Meinseth, İsveç programında olanlardan dolayı yeni kuralların doğrudan uygulanmadığını belirtti.Meinseth, VG'ye verdiği demeçte, "Elbette dizi üzerinde çalıştık ve formatla ilgili uygulamalarımızı inceledik. Paradise Hotel'in hem izleyiciler hem de katılımcılar için eğlenceli olmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Program yöneticisi, “Katılımcıların güvenliği konusunda çok endişeliyiz ve yeni kurallar açısından herhangi bir zorluk yaşamadık” dedi. Yapım şirketinin, dizinin sekse daha modern bir yaklaşımı yansıtmasını istediğini söyleyen Meinseth, “Aynı zamanda dil kullanımını ve katılımcıların birbirlerini nasıl tanımladıklarını da takip etmeye özen gösteriyoruz. Herkes birbirine saygı göstermeli ve oyunun kendisine daha fazla odaklanmalı. İzleyiciler heyecan verici ve eğlenceli bir sezon bekleyebilirler” diye ekledi.2009'dan beri Norveç televizyon ekranlarında yayınlanan şovun 15. sezonunda, ekrandaki ve ekran dışındaki çeşitli önlemlerin bir parçası olarak 'daha sağlıklı cinsel ilişkilerin' yer aldığı bir 'cennet yetenekleri' haftasının da yer alacağı belirtiliyor.Program, lüks bir otelde kalan bekar yarışmacıların rekabeti üzerine kurulu. Formata göre en uzun süre otelde kalan yarışmacı, şovun kazananı olarak belirleniyor.

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isveç, seks, otel, taciz, kayıt, yarışma, program, cinsel ilişki, survivor, paradise hotel