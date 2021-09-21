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Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20210921/olasi-bir-erken-secim-ne-zaman-gerceklesebilir-1049106283.html
Olası bir erken seçim ne zaman gerçekleşebilir?
Olası bir erken seçim ne zaman gerçekleşebilir?
Ali Çağatay, olası bir erken seçimin gerçekleşeceği tarih konusunda “Önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar bir seçim yasası değişikliği yapılacak ve bu... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T15:10+0300
2021-09-21T15:10+0300
seyir hali
recep tayyip erdoğan
ak parti
erken seçim
cumhurbaşkanı
anayasa
seçim barajı
cumhur ittifakı
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Olası bir erken seçim ne zaman gerçekleşebilir?
21.09.2021 SEYİR HALİ
Ali Çağatay, AK Parti’nin olası bir erken seçimi ne zamana planladığını ve hangi yollara başvuracağını RS FM’de Seyir Hali programında yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olağan bir seçimde üçüncü kere Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını hatırlatan Çağatay, AK Parti’nin erken bir seçime hangi araç ve amaçlarla hazırlanacağını anlattı:“Erken seçim var. 2023 Haziranı’nın 24’ünde olağan seçimler yapılacak biliyorsunuz. Türkiye erken seçime gitmeyi planlıyor ama bu bildiğiniz anlamda bir erken seçim değil. Seçime bir yıl kala bir erken seçimden bahsetmiyoruz. AK Parti büyük bir siyasi mühendislik çalışması yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kere seçilmesi anayasaya göre mümkün değil. Bunu biliyoruz. Seçim yasalarında değişim yapmak istiyorlar çünkü barajı indirmek istiyorlar ve daraltılmış bölge seçim sistemi getirmek istiyorlar. Dolayısıyla siyasi partiler ve seçim yasasını değiştirmek durumundalar. Siyasi partiler ve seçim yasasını değiştirdikten sonraki bir yıl içinde seçime gidebiliyorsunuz”‘AK Parti muhtemelen daraltılmış bölgede 350’nin üzerinde milletvekiliyle yeniden iktidara gelecek’Çağatay, olası bir erken seçimin hangi tarihte olacağı konusunu “Şimdi takvimi açıklıyorum. Önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar bir seçim yasası değişikliği yapılacak ve bu değişiklikle seçimler 23 Haziran’dan önceki bir tarihe alınacak, örneğin 18 Haziran’a ya da bir önceki pazara. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesinin önündeki engel kaldırılmış olacak. Bu bir hülle, yasaya karşı hülle. Yasal mı? Evet. Meşru mu? Değil çünkü bir hile kullanıyorsunuz. Üçüncü dönem seçilebilmek için iki dönem tamamlamamış olma koşulu var. Cumhurbaşkanı iki dönemi tamamlamışsa bir daha seçilemiyor. İkinci dönemi tamamlamasına 15 gün kala seçime gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki bir kez daha seçilecek. Bu durumda 18 Haziran’da sandık konulacak ve Türk halkı yeni seçim yasasıyla barajın yüzde 7’ye ya da 5’e indirildiği dar bölge ya da daraltılmış bölge seçim sisteminin getirildiği bir modelle sandık başına gidecek. AK Parti muhtemelen daraltılmış bölgede 350’nin üzerinde milletvekiliyle yeniden iktidara gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da yeniden seçilmiş olacak. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir dönemi başlamış olacak” diye değerlendirdi.
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Ali Çağatay
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recep tayyip erdoğan, ak parti, erken seçim, cumhurbaşkanı, anayasa, seçim barajı, cumhur ittifakı, аудио

Olası bir erken seçim ne zaman gerçekleşebilir?

15:10 21.09.2021
SEYİR HALİ
Olası bir erken seçim ne zaman gerçekleşebilir?
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Ali Çağatay, olası bir erken seçimin gerçekleşeceği tarih konusunda “Önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar bir seçim yasası değişikliği yapılacak ve bu değişiklikle seçimler 23 Haziran’dan önceki bir tarihe alınacak. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesinin önündeki engel kaldırılmış olacak” dedi.
Ali Çağatay, AK Parti’nin olası bir erken seçimi ne zamana planladığını ve hangi yollara başvuracağını RS FM’de Seyir Hali programında yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olağan bir seçimde üçüncü kere Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını hatırlatan Çağatay, AK Parti’nin erken bir seçime hangi araç ve amaçlarla hazırlanacağını anlattı:
“Erken seçim var. 2023 Haziranı’nın 24’ünde olağan seçimler yapılacak biliyorsunuz. Türkiye erken seçime gitmeyi planlıyor ama bu bildiğiniz anlamda bir erken seçim değil. Seçime bir yıl kala bir erken seçimden bahsetmiyoruz. AK Parti büyük bir siyasi mühendislik çalışması yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kere seçilmesi anayasaya göre mümkün değil. Bunu biliyoruz. Seçim yasalarında değişim yapmak istiyorlar çünkü barajı indirmek istiyorlar ve daraltılmış bölge seçim sistemi getirmek istiyorlar. Dolayısıyla siyasi partiler ve seçim yasasını değiştirmek durumundalar. Siyasi partiler ve seçim yasasını değiştirdikten sonraki bir yıl içinde seçime gidebiliyorsunuz”

‘AK Parti muhtemelen daraltılmış bölgede 350’nin üzerinde milletvekiliyle yeniden iktidara gelecek’

Çağatay, olası bir erken seçimin hangi tarihte olacağı konusunu “Şimdi takvimi açıklıyorum. Önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar bir seçim yasası değişikliği yapılacak ve bu değişiklikle seçimler 23 Haziran’dan önceki bir tarihe alınacak, örneğin 18 Haziran’a ya da bir önceki pazara. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesinin önündeki engel kaldırılmış olacak. Bu bir hülle, yasaya karşı hülle. Yasal mı? Evet. Meşru mu? Değil çünkü bir hile kullanıyorsunuz. Üçüncü dönem seçilebilmek için iki dönem tamamlamamış olma koşulu var. Cumhurbaşkanı iki dönemi tamamlamışsa bir daha seçilemiyor. İkinci dönemi tamamlamasına 15 gün kala seçime gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki bir kez daha seçilecek. Bu durumda 18 Haziran’da sandık konulacak ve Türk halkı yeni seçim yasasıyla barajın yüzde 7’ye ya da 5’e indirildiği dar bölge ya da daraltılmış bölge seçim sisteminin getirildiği bir modelle sandık başına gidecek. AK Parti muhtemelen daraltılmış bölgede 350’nin üzerinde milletvekiliyle yeniden iktidara gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da yeniden seçilmiş olacak. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir dönemi başlamış olacak” diye değerlendirdi.
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