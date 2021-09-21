https://tr.sputniknews.com/20210921/olasi-bir-erken-secim-ne-zaman-gerceklesebilir-1049106283.html

Olası bir erken seçim ne zaman gerçekleşebilir?

Olası bir erken seçim ne zaman gerçekleşebilir?

Ali Çağatay, olası bir erken seçimin gerçekleşeceği tarih konusunda “Önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar bir seçim yasası değişikliği yapılacak ve bu... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T15:10+0300

2021-09-21T15:10+0300

2021-09-21T15:10+0300

seyir hali

recep tayyip erdoğan

ak parti

erken seçim

cumhurbaşkanı

anayasa

seçim barajı

cumhur ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049106247_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_69b5cf8a8a131460588f1ee80dd3b9c9.jpg

Olası bir erken seçim ne zaman gerçekleşebilir? 21.09.2021 SEYİR HALİ

Ali Çağatay, AK Parti’nin olası bir erken seçimi ne zamana planladığını ve hangi yollara başvuracağını RS FM’de Seyir Hali programında yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olağan bir seçimde üçüncü kere Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını hatırlatan Çağatay, AK Parti’nin erken bir seçime hangi araç ve amaçlarla hazırlanacağını anlattı:“Erken seçim var. 2023 Haziranı’nın 24’ünde olağan seçimler yapılacak biliyorsunuz. Türkiye erken seçime gitmeyi planlıyor ama bu bildiğiniz anlamda bir erken seçim değil. Seçime bir yıl kala bir erken seçimden bahsetmiyoruz. AK Parti büyük bir siyasi mühendislik çalışması yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kere seçilmesi anayasaya göre mümkün değil. Bunu biliyoruz. Seçim yasalarında değişim yapmak istiyorlar çünkü barajı indirmek istiyorlar ve daraltılmış bölge seçim sistemi getirmek istiyorlar. Dolayısıyla siyasi partiler ve seçim yasasını değiştirmek durumundalar. Siyasi partiler ve seçim yasasını değiştirdikten sonraki bir yıl içinde seçime gidebiliyorsunuz”‘AK Parti muhtemelen daraltılmış bölgede 350’nin üzerinde milletvekiliyle yeniden iktidara gelecek’Çağatay, olası bir erken seçimin hangi tarihte olacağı konusunu “Şimdi takvimi açıklıyorum. Önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar bir seçim yasası değişikliği yapılacak ve bu değişiklikle seçimler 23 Haziran’dan önceki bir tarihe alınacak, örneğin 18 Haziran’a ya da bir önceki pazara. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesinin önündeki engel kaldırılmış olacak. Bu bir hülle, yasaya karşı hülle. Yasal mı? Evet. Meşru mu? Değil çünkü bir hile kullanıyorsunuz. Üçüncü dönem seçilebilmek için iki dönem tamamlamamış olma koşulu var. Cumhurbaşkanı iki dönemi tamamlamışsa bir daha seçilemiyor. İkinci dönemi tamamlamasına 15 gün kala seçime gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki bir kez daha seçilecek. Bu durumda 18 Haziran’da sandık konulacak ve Türk halkı yeni seçim yasasıyla barajın yüzde 7’ye ya da 5’e indirildiği dar bölge ya da daraltılmış bölge seçim sisteminin getirildiği bir modelle sandık başına gidecek. AK Parti muhtemelen daraltılmış bölgede 350’nin üzerinde milletvekiliyle yeniden iktidara gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da yeniden seçilmiş olacak. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir dönemi başlamış olacak” diye değerlendirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

recep tayyip erdoğan, ak parti, erken seçim, cumhurbaşkanı, anayasa, seçim barajı, cumhur ittifakı, аудио