Osmaniye'de pencereden düşerek ölen kadının eşine ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

"Pencerenin ve perdenin nasıl kapandığını bilmiyorum. Pencerede parmak izimin bulunması ile ilgili olay tarihinden önce pencereyi açıp kapatırken kalmış olabilir. Olay günü yatakta kan izime rastlanmasını bilmiyorum, o gün herhangi bir yerim kanamadı. Maktulün tırnak aralarında kan örneğime rastlanması olayı ise maktulü mutfak balkonundan içeri çekmek isterken olmuş olabilir. Maktul ile evin mutfağında bir kavgamız oldu ancak olay zamanı ne ikimiz ne de ben tek başıma yatak odasına gitmedim. Ben eşimi seviyordum, kendisini daha önce balkondan içeri çektim. Benim bir suçum yoktur. Kulaklarım duymuyor, konuşamıyorum. Psikolojim bozuluyor, bu nedenle tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."