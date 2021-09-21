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https://tr.sputniknews.com/20210921/osmaniyede-pencereden-duserek-olen-kadinin-esine-agirlastirilmis-muebbet-cezasi-verildi-1049114060.html
Osmaniye'de pencereden düşerek ölen kadının eşine ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Osmaniye'de pencereden düşerek ölen kadının eşine ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 7'inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Naime Özbulat Taş'ın kocası Aşkın Taş, 'kasten öldürme' suçundan... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T18:23+0300
2021-09-21T18:26+0300
türkiye
kadın cinayeti
osmaniye
balkon
müebbet
kasten öldürme
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde oturduğu apartmanın 7. katındaki evinden düşerek hayatını kaybeden Naime Özbulat Taş’ı, 2 ay önce evlendiği kocası Aşkın Taş’ın önce dövdüğü, ardından da yatak odası penceresinden atarak öldürdüğü ortaya çıktı.Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Aşkın Taş hazır bulundu.Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, olay günü Naime Özbulat Taş'ın evlerinin yatak odası penceresinden düşmesinin ardından pencerenin kapatılarak perdenin çekilmesi, cam üzerinde sanık Aşkın Taş'ın parmak izinin bulunması, maktulün tırnak aralarında sanığın kan örneği ve DNA'sına rastlanması ve olay günü komşuların evde yaşanan tartışmaya şahitlik etmelerini göz önüne alınarak sanığın 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.Mütalaanın ardından söz verilen sanık Aşkın Taş şunları söyledi:Mahkeme heyeti, sanık Aşkın Taş'ın kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, eylemin niteliği, fiilin işleniş biçimi, sanığın fiilden sonraki davranışları ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezasından takdiri indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.27 Nisan 2020'de Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde 7'inci kattaki evinden düşen Naime Özbulat Taş ağır yaralanmış, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. İlk etapta evlerinin mutfak balkonundan düştüğü tahmin edilen Naime Özbulat Taş'ın daha sonra yatak odasının penceresinden düştüğü tespit edilmişti.Olay günü komşuların Naime Özbulat Taş ile kocası Aşkın Taş'ın kavga ettiklerini bildirmesi üzerine Aşkın Taş gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
türkiye
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kadın cinayeti, osmaniye, balkon, müebbet, kasten öldürme

Osmaniye'de pencereden düşerek ölen kadının eşine ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

18:23 21.09.2021 (güncellendi: 18:26 21.09.2021)
© İHAKatili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı
Katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© İHA
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 7'inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Naime Özbulat Taş'ın kocası Aşkın Taş, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme sanığın olay sonrası davranışları ile pişmanlık göstermemesini dikkate alarak cezada takdiri indirime gerek olmadığına hükmetti.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde oturduğu apartmanın 7. katındaki evinden düşerek hayatını kaybeden Naime Özbulat Taş’ı, 2 ay önce evlendiği kocası Aşkın Taş’ın önce dövdüğü, ardından da yatak odası penceresinden atarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Aşkın Taş hazır bulundu.
Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, olay günü Naime Özbulat Taş'ın evlerinin yatak odası penceresinden düşmesinin ardından pencerenin kapatılarak perdenin çekilmesi, cam üzerinde sanık Aşkın Taş'ın parmak izinin bulunması, maktulün tırnak aralarında sanığın kan örneği ve DNA'sına rastlanması ve olay günü komşuların evde yaşanan tartışmaya şahitlik etmelerini göz önüne alınarak sanığın 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaanın ardından söz verilen sanık Aşkın Taş şunları söyledi:
"Pencerenin ve perdenin nasıl kapandığını bilmiyorum. Pencerede parmak izimin bulunması ile ilgili olay tarihinden önce pencereyi açıp kapatırken kalmış olabilir. Olay günü yatakta kan izime rastlanmasını bilmiyorum, o gün herhangi bir yerim kanamadı. Maktulün tırnak aralarında kan örneğime rastlanması olayı ise maktulü mutfak balkonundan içeri çekmek isterken olmuş olabilir. Maktul ile evin mutfağında bir kavgamız oldu ancak olay zamanı ne ikimiz ne de ben tek başıma yatak odasına gitmedim. Ben eşimi seviyordum, kendisini daha önce balkondan içeri çektim. Benim bir suçum yoktur. Kulaklarım duymuyor, konuşamıyorum. Psikolojim bozuluyor, bu nedenle tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."
Mahkeme heyeti, sanık Aşkın Taş'ın kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, eylemin niteliği, fiilin işleniş biçimi, sanığın fiilden sonraki davranışları ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezasından takdiri indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.
27 Nisan 2020'de Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde 7'inci kattaki evinden düşen Naime Özbulat Taş ağır yaralanmış, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. İlk etapta evlerinin mutfak balkonundan düştüğü tahmin edilen Naime Özbulat Taş'ın daha sonra yatak odasının penceresinden düştüğü tespit edilmişti.
Olay günü komşuların Naime Özbulat Taş ile kocası Aşkın Taş'ın kavga ettiklerini bildirmesi üzerine Aşkın Taş gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
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